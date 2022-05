Πολιτική

Πέθανε ο Πέτρος Γαλάτουλας

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα για τον πρόωρο χαμό του Πέτρου Γαλάτουλα, που είχε αναπτύξει εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα, επί πολλά χρόνια.

Θλίψη στον ελληνισμό της Αμερικής προκαλεί η εκδημία του επι χρόνια προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, Πέτρου Γαλάτουλα, ο οποίος έφυγε από την ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 66 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ομογενής αντιμετώπιζε μια σειρά από θέματα υγείας, έχοντας εισαχθεί επανειλημμένως στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς αυτήν την φορά η κατάσταση ήταν ακόμη πιο σοβαρή και επήλθε το μοιραίο.

Ο Πέτρος Γαλάτουλας είχε γεννηθεί το 1955 στο Άγιο Γάλας Χίου και μετανάστευσε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 1980. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, ο π. Γεώργιος Γαλάτουλας και η μητέρα του η πρεσβύτερα Δέσποινα. Η σύζυγος του είναι η Σοφία Γαλάτουλα, ενώ απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιώργο, την Δέσποινα και την Άννα.

Το όνομά του είχε συνδεθεί άρρηκτα με την ελληνοαμερικανική ομογένεια και δη με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Διετέλεσε πρόεδρος επί δυο συνεχόμενες θητείες, από το 2014 έως και το 2018, ενώ υπηρέτησε επί χρόνια το Δ.Σ. από διάφορες θέσεις. Επιπλέον, υπηρέτησε πρόεδρος στους Χιακούς συλλόγους “Αγιογαλουσίων” και “Κάβο Μελανιός”, ενώ θήτευσε και ως αντιπρόεδρος της Χιακής Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, είχε βρεθεί επανειλημμένως στην πρώτη γραμμή για την διοργάνωση της παρέλασης στην 5η Λεωφόρο, ενώ έδινε πάντα το “παρών” σε κινητοποιήσεις για τα εθνικά θέματα. Στην αντίπερα όχθη, έγινε και αποδέκτης κριτικής, όντας από τα κεντρικά πρόσωπα στην δράση των οποίων περιστρεφόταν η εσωτερική αντιπαράθεση που ταλανίζει την Ομοσπονδία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η είδηση του θανάτου του Πέτρου Γαλάτουλα διαδόθηκε πολύ γρήγορα στις τάξεις της ομογένειας, με συνοδοιπόρους του και επί χρόνια φίλους του να εκφράζουν την θλίψη τους για την απώλειά του, με αναφορά και στα γεγονότα του τελευταίου χρόνου στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπό αμφισβήτηση Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Σεπτεμβρίου, Γεώργιο Γεωργόπουλο, ο Πέτρος Γαλάτουλας νοσηλευόταν στο New York University Hospital εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Μάλιστα, του μίλησε για τελευταία φορά την Τρίτη, όταν ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας επικοινώνησε μαζί του, σε μια συζήτηση, όπως την περιγράφει ο κ. Γεωργόπουλος, συναισθηματικά φορτισμένη

“Είχα την τύχη και την ατυχία να του μιλήσω την Τρίτη ξημερώματα προς Τετάρτη περίπου τα μεσάνυχτα, όπου κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά, καθώς ανά ένα λεπτό έλεγε μια λέξη, με ένα μεγάλο παράπονο ότι βιάστηκαν να τον καταδικάσουν και να τον λασπολογήσουν ενώ έδωσε την ψυχή του για την Ομοσπονδία. Άρχισε με ένα λυγμό να κλαίει. Του είπα να κοιτάξει την υγεία του και φάνηκε σαν να μην με ακούει. Από τότε δεν μπόρεσα να του ξαναμιλήσω”, ανέφερε ο κ. Γεωργόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Πέτρος Γαλάτουλας “έφυγε με το παράπονο”.

“Ήταν μια ‘μηχανή’ ωφέλιμη για την Ομοσπονδία. Όποιος εργάζεται κάνει και λάθη. Έκανε ανθρώπινα λάθη, δεν ήταν εγκληματικά ή οτιδήποτε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα ωφέλιμα λάθη ήταν επειδή εργαζόταν. Ας όψονται αυτοί που βιάστηκαν να τον στείλουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Έφυγε με παράπονο, με κλάμα, αφήνοντας αυτό που υπηρέτησε με ευσυνειδησία να βρεθεί κατήγορός του. Αυτός ήταν ο Πέτρος”, τόνισε ο Γεώργιος Γεωργόπουλος.

Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε στον “Εθνικό Κήρυκα” και ο συμπρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης, Νίκος Μπάρδης, επί χρόνια συνοδοιπόρος του Πέτρου Γαλάτουλα, ο οποίος επίσης άφησε αιχμές για τις εντάσεις προς το πρόσωπο του.

“Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια. Ο Πέτρος ήταν φίλος, συμπορευόμασταν επί 30 χρόνια και δεν μας χώρισε ποτέ τίποτα. Φεύγει κυνηγημένος και πληγωμένος. Ας κρατήσουν τα κλειδιά”, δήλωσε ο κ. Μπάρδης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το στέλεχος της Ομοσπονδίας, Σπύρος Πυργιώτης.

“Ένας επιστήθιος φίλος μου, ένα παιδί που σου έδινε την καρδιά του, με τον οποίο γνωριζόμασταν πολλά χρόνια έφυγε από την ζωή. Δεν έχω λόγια. Μας έχει λυπήσει όλους αυτή η είδηση”, τόνισε ο κ. Πυργιώτης.

Την συγκίνησή του δεν μπορούσε να κρύψει ούτε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λαχείου, Αναστάσιος Καραγκούνης, ο οποίος ξέσπασε για τις κατηγορίες που εισέπραττε ο εκλιπών, τονίζοντας πως “είναι καθήκον μας να αποκαταστήσουμε το όνομα του”.

“Δηλώνω ότι θα κάνουμε το παν, ακόμη και υπεράνω των δυνάμεών μας, και θα είμαστε όλοι ενωμένοι για να αποκαταστήσουμε την μνήμη του Πέτρου και να διώξουμε τους ανήθικους. Θέλω κάποια στιγμή η Ομοσπονδία να σταθεί στο ύψος που την ονειρεύτηκε και την έφερε ο Πέτρος Γαλάτουλας/ Είναι ντροπή που πραγματικά δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε αυτούς που έδωσαν ακόμη και την ζωή τους για την Ομοσπονδία. Αφήσαμε τους ανήθικους να μιλάνε στον Τύπο και να δημιουργούν προβλήματα χωρίς να έχουν αποδείξεις και στοιχεία”, είπε ο κ. αραγκούνης.

Σε κοινή τους δήλωση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ιλινόις, Κώστας Χανιωτάκης, και ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Φιλαδέλφεια και Μείζονος Ντέλαγουερ, χαρακτήρισαν τον Πέτρο Γαλάτουλα “θερμό αγωνιστή με σημαντικούς αγώνες στην ομογένεια”.

“Έφυγε ένας θερμός αγωνιστής των τελευταίων τριών δεκαετιών, όχι μόνο για την ομογένεια της Νέας Υόρκης αλλά και εν γένει για τον ελληνισμό της Αμερικής. Έδωσε σημαντικούς αγώνες και συμμετείχε σε διάφορα συλλαλητήρια και κάθε κινητοποίηση στην οποία ήταν απαραίτητη η παρουσία όλων των Ελλήνων ομογενών. Το έργο του θα το θυμόμαστε και θα τιμηθεί ανάλογα από τις ομοσπονδίες της Αμερικής”, ανέφερε η δήλωση που αμφότεροι συνυπέγραψαν.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην παρέλαση για την 201η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο Σικάγο επρόκειτο να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά για το έργο και την πορεία του Πέτρου Γαλάτουλα, όπως επίσης και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Την οδύνη του για την απώλεια του Πέτρου Γαλάτουλα εξέφρασε και ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αμερικής – και γνωστός δημοσιογράφος – Δημήτρης Φιλιππίδης, εστιάζοντας στον πατριωτισμό του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων.

“Ο Πέτρος Γαλάτουλας με το έργο του και την προσφορά του αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη και ένα ανεκπλήρωτο κενό στην ομογένεια και τον ελληνισμό. Ο Πέτρος, φίλος αδερφός, συναγωνιστής ήταν στο πλευρό μας στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για την Μακεδονία με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Νέα Υόρκη. Η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής είναι ευγνωμονούσα στον Πέτρο Γαλάτουλα για την συνεργασία και την στήριξη στον μεγάλο αγώνα για την πατρίδα, όχι όμως μόνο η οργάνωση. Ολόκληρη η Μακεδονία εύχεται καλό ταξίδι και καλό παράδεισο στον πατριώτη Πέτρο! αιωνία του η μνήμη!”, ήταν η δήλωση του κ. Φιλιππίδη.

Στην αντίπερα όχθη, ο έτερος συμπρόεδρος της παρέλασης και εκ των συντονιστών της πρώην Διοικούσας Επιτροπής των πρώην προέδρων, Δημήτριος Καλαμαράς, την πλευρά που βρισκόταν σε κόντρα με τον Πέτρο Γαλάτουλα, συλλυπήθηκε τους οικείους του εκλιπόντος.

“Πρωτίστως, τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια. Έχασαν έναν αγαπητό σύζυγο, πατέρα και παππού. Η Ομοσπονδία έχασε ένα άτομο που προσέφερε αρκετά για αρκετά χρόνια στην ομογένεια και θα μας λείψει”, είπε ο κ. Καλαμαράς, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα τεκταινόμενα του τελευταίου χρόνου.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους ανθρώπους του Πέτρου Γαλάτουλα, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ελληνοαμερικανική ομογένεια.

Πηγή: «Εθνικός Κήρυκας»

