Ζαν Μισέλ Μπασκιά – “Untitled”: Τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο «κερασφόρος διάβολος» αποτελεί πλέον το πιο ακριβό έργο τέχνης που πουλήθηκε στον οίκο Phillips, ξεπερνώντας ακόμη και το «Men in Her Life», του Άντι Γουόρχολ.

Ο περίφημος πίνακας του Ζαν Μισέλ Μπασκιά του 1982 με έναν κερασφόρο διάβολο επανεμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη ως το επίκεντρο δημοπρασίας του Phillips στο Μανχάταν.

Το έργο του Μπασκιά πωλήθηκε αρχικά το 2004 έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων στον συλλέκτη έργων τέχνης Άνταμ Λίντερμαν και ξανά το 2016 στον Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο Γιουσάκου Μαεζάβα σε τιμή ρεκόρ, 57,3 εκατομμύρια δολάρια.

Στη δημοπρασία «20th Century & Contemporary Art Evening Sale» του Phillips, ο πίνακας Untitled του 1982 πωλήθηκε 85 εκατομμύρια δολάρια, με τον αγοραστή να φέρεται να είναι από την Ασία και να υπέβαλε την προσφορά μέσω αντιπροσώπου της Phillips στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Ο μέχρι τώρα κάτοχός του, ο μεγιστάνας του ιστότοπου διαδικτυακού εμπορίου Zozotown, είχε επενδυτική απόδοση 48% από την πώληση, αναφέρει δημοσίευμα της wsj.

Από τους σχεδόν 1.500 πίνακες που ολοκλήρωσε ο Basquiat σε οκτώ χρόνια, το συγκεκριμένο έργο τέχνης Untitled είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα του, με έναν καμβά πλάτους 4,8 μέτρων. Το μνημειώδες έργο συνδυασμός ακρυλικού και σπρέι λέγεται ότι είναι μια αυτοπροσωπογραφία, που δημιουργήθηκε τη χρονιά που ο νεαρός καλλιτέχνης άρχισε να κατακτά την κορυφή.

Ο πίνακας είναι πλέον το πιο ακριβό έργο τέχνης που έχει πουλήσει ποτέ ο οίκος, ξεπερνώντας σε τιμή τον καμβά του Άντι Γουόρχολ, «Men in Her Life», που παρουσιάστηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη το 2010.

