Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Λάρισα: Break με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχοι σκόραραν… κατά ριπάς στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά οι Θεσσαλοί είχαν τον τελευταίο λόγο.

Με σπουδαίο «διπλό» της Λάρισας, άνοιξε η αυλαία της Α' φάσης των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού πέρασε νικηφόρα με 71-63 από τη Ρόδο, απέναντι στον Κολοσσό και την προσεχή Τρίτη (24/5, 17:00) έχει την ευκαιρία στην έδρα της να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση (ημιτελικά), γράφοντας το 2-0 στη σειρά.

Η Λάρισα ενεργοποίησε την άμυνα της στον... επίλογο του αγώνα, περιόρισε τους γηπεδούχους στους 10 πόντους στην τέταρτη περίοδο και με αυξημένη την παραγωγικότητα της, απάντησε με επιμέρους σκορ 21-10, σημειώνοντας την ανατροπή και φτάνοντας άνετα στο break. Καταλυτική η κυριαρχία των φιλοξενούμενους στα ριμπάουντ με 52 έναντι 32 του Κολοσσού, που τα... είχε με την αστοχία του από τα 6.75 (5/28).

Ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» τον αγώνα στο 34΄, όταν προηγήθηκαν με 55-56, για να βρουν στη συνέχεια ρυθμό από τα 6.75 οι Κρουμπάλι και Ζάρας δίνοντας αέρα 10 πόντων στην ομάδα τους (59-69 στο 38΄). Ο Κολοσσός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά χωρίς μακρινό σουτ δεν είχε τύχη...

Ο Στέφαν Μούντι με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ οδήγησε την επίθεση της Λάρισας, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Ουσμάν Κρουμπάλι με νταμπλ νταμπλ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 36-31, 53-50, 63-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ. - Ζαχαρής - Θεονάς.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ, Γουίλιαμς 11 (1), Μίλερ 9 (1), Τιλί 6, Ποτ 11 (1), Μαργαρίτης 11 (1), Φλόιντ 9 (1), Σλαφτσάκης 6, Οικονομόπουλος.

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Κρουμπάλι 16 (1), Ζάρας 9 (1), Καράμπελας 2, Μάριτς 6, Μούντι 20 (4), Τσαϊρέλης 11, Γκριν, Παπαντωνίου, Μπερζίνς 7 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησε την έγκυο γυναίκα του και έχασε ένα από τα δίδυμα

Φονική παράσυρση ποδηλάτη: Φυλάκιση χωρίς δίκη για τον άνδρα που τον εγκατέλειψε

Απάτη: “πήραν” 68000 ευρώ από λογαριασμό, χωρίς να “ενοχλήσουν” τον κάτοχο