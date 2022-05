Αθλητικά

Γκραν Πρι Βαρκελώνης: Ο Φερστάπεν πανηγύρισε ανέλπιστη νίκη

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα στον κινητήρα του Λεκλέρκ, ο οποίος εγκατέλειψε ενώ ήταν μπροστά με μεγάλη διαφορά,

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την πρώτη θέση στο σημερινό γκραν πρι της Βαρκελώνης, έκτο αγώνα της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του Σαρλ Λεκλέρκ, τον οποίο τον «πρόδωσε» ο κινητήρας του και εγκατέλειψε την κούρσα ενώ ήταν πρώτος και με διαφορά, πήρε τη νίκη και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, αφήνοντας τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari έξι βαθμούς πίσω. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μεξικανός «ομόσταυλος» του στην Red Bull, Σέρχιο Πέρεθ, και στην τρίτη ο Βρετανός οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

Έτσι ο Φερστάπεν πανηγύρισε την τρίτη του σερί νίκη και τέταρτη φετινή. Οι «κόκκινοι» ταύροι έκαναν το 1-2 στην Καταλωνία, με τον Πέρεθ να τερματίζει δεύτερος. Αυτό ήταν το δεύτερο 1-2 της Red Bull φέτος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ράσελ, ο οποίος έκανε έναν πάρα πολύ αγώνα και φυσικά επιβραβεύτηκε, ενώ 4ος τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ. Στην 5η θέση ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος αν και είχε επαφή με τον Μάγκνουσεν στον πρώτο γύρο μπόρεσε να επανέλθει.

Ο Λεκλέρκ εκκίνησε πρώτος στο GP της Ισπανίας. Διατήρησε εύκολα την πρωτοπορία, παρά το γεγονός ότι ο Φερστάπεν ξεκίνησε επίσης πολύ καλά. Ο Μονεγάσκος οδηγός δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, ενώ ο Ολλανδός οδηγός είχε έξοδο στον 9ο γύρο που τον έριξε προσωρινά στην 4η θέση και είχε επιπλέον ζητήματα με το DRS. Στον 27ο γύρο ο Λεκλέρκ ξαφνικά έχασε ισχύ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Αυτή ήταν και η στιγμή που κρίθηκε ο αγώνας.

