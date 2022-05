Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Τι “δείχνει” το πρώτο δείγμα από το πιθανό κρούσμα

Στο "Αττικόν" νοσηλεύεται ο 29χρονος. Τι έδειξε ο πρώτος έλεγχος. Πότε αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των δειγμάτων του πιθανού κρούσματος.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Ευρώπη, μετά από τα κρούσματα Ευλογιάς των πιθήκων που έχουν εντοπιστεί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, εντοπίστηκε στη χώρα μας το πρώτο πιθανό κρούσμα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα αποτελέσματα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον νεαρό που νοσηλεύεται στο Αττικόν, δείχνουν ότι νοσεί με ανεμοβλογιά.

Ο έλεγχος του δείγματος συνεχίζεται με τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων να αναμένεται να είναι διαθέσιμα αύριο, ώστε να διαπιστωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία εάν είναι θετικό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων ή όχι.

Σε εργαστηριακή εξέταση δείγματος από το ύποπτο κρούσμα του άνδρα που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ δεν ανιχνεύθηκε ιός ευλογιάς πιθήκων (monkeypox) ενώ το δείγμα βρέθηκε θετικό σε δύο επαναλαμβανόμενους ελέγχους για τον ιό της ανεμοβλογιάς.

Το περιστατικό έχει αναλάβει ο καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας -Λοιμώξεων, Αναστασία Αντωνιάδου και τον καθηγητή Παθολογίας – Ρευματολογίας Δημήτρη Μπούμπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Σε εργαστηριακή εξέταση δείγματος από το ύποπτο κρούσμα του άνδρα που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ δεν ανιχνεύθηκε ιός Ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox) ενώ το δείγμα βρέθηκε θετικό σε δύο επαναλαμβανόμενους ελέγχους για τον ιό της Ανεμοβλογιάς (varicella - chickenpox). Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αναφοράς (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ) για Ευλογιά και στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ.

Ο ιός της Ανεμοβλογιάς παρότι περιλαμβάνει το συνθετικό -pox είναι διαφορετικός από τον ιούς που προκαλούν Ευλογιά ή Ευλογιά των πιθήκων. Υπάρχει συνάφεια αναφορικά με τα συμπτώματα και την εμφάνιση δερματικών αλλοιώσεων που προκαλούνται από την Ανεμοβλογιά και την Ευλογιά, Ευλογιά των πιθήκων.

Η Ευλογιά έχει εκριζωθεί από τον ανθρώπινο πληθυσμό από το 1980 ενώ η Ανεμοβλογιά αποτελεί μια συχνή νόσο που προκαλεί περίπου 4 εκατομμμύρια λοιμώξεις σε παιδιά. Για την Ανεμοβλογιά υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο και προκαλεί ηπιότερη νόσο από την Ευλογιά."

