Serie A: Η Μίλαν κατάκτησε το σκουντέτο

Οι «ροσονέρι» πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια.

Η Μίλαν αναδείχθηκε φετινή πρωταθλήτρια της Serie A, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Σασουόλο με 3-0 και διατήρησε την διαφορά από τη δεύτερη Ίντερ, που την ίδια ώρα κέρδιζε την Σαμπντόρια με το ίδιο σκορ, στους 2 βαθμούς.

Οι «ροσονέρι» καθάρισαν το ματς από πολύ νωρίς με τα τέρματα των Ζιρού (17΄, 32΄) και Κεσιέ (36΄), επιστρέφοντας στην κορυφή του campionato μετά από 11 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στους «νερατζούρι», το σκορ άνοιξε στο 49΄ ο Πέρισιτς, ενώ ο Κορέα με τέρματα στο 55΄ και στο 57΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

