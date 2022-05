Παράξενα

Πάτρα: Αδιανόητη επίθεση οδηγού σε γυναίκα που του έκανε παρατήρηση

Δεν πίστευε στα μάτια της η κοπέλα, με την αντίδραση του άνδρα, αφού του διαμαρτυρήθηκε επειδή λίγο έλειψε να την πατήσει ξεπαρκάροντας.

Την κυνηγούσε στην Αγίου Ανδρέου και έσπασε τη τζαμαρία της πολυκατοικίας της. Μανιακός οδηγός ΙΧ έγινε εφιάλτης για νεαρή που διαμένει στην οδό Παντανάσσης στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη πριν λίγες ημέρες, όταν η κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει την Αγίου Ανδρέου για να κατευθυνθεί στο σπίτι της. Εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο οδηγός του οχήματος έφευγε από το σημείο που είχε παρκάρει και παραλίγο να την πατήσει! Και φυσικά, αγνοώντας τις διατάξεις του ΚΟΚ… προσπάθησε να βρει και το «δίκιο» του, όταν η νεαρή διαμαρτυρήθηκε και του επέστησε την προσοχή!

Ο οδηγός άρχισε να τη βρίζει, η γυναίκα τρόμαξε και έτρεξε προς το σπίτι της, αλλά ο οδηγός την ακολούθησε! Είδε σε ποια πολυκατοικία μπήκε (κοντά στην Αγίου Ανδρέου), κατέβηκε από το όχημά του και άρχισε να φωνάζει. Σαν να μην έφτανε αυτό με τα χέρια του άρχισε να χτυπά την τζαμαρία της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να την σπάσει!

Η γυναίκα φοβήθηκε ακόμη και να καλέσει την Αστυνομία. Κατάφερε να συγκρατήσει την πινακίδα του αυτοκινήτου του «νταή» και πληροφορήθηκε σε ποιον ανήκει.

Πρόκειται για γνωστό πατρινό που έχει ασχοληθεί και με τον χώρο των media, σύμφωνα με το δημοσίευμα του pelop.gr. Ο οδηγός αφού… γέμισε με αίματα τα χέρια του… έφυγε από το σημείο! Η γυναίκα ήδη συμβουλεύεται δικηγόρο, ενώ ενημέρωσε και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας για τη ζημιά που προκλήθηκε!

