Κιμ Γιονγκ Ουν: Θλίψη από τον θάνατο του μέντορά του

Ποιο αγαπημένο πρόσωπο του βορειοκορεάτη ηγέτη έφυγε από τη ζωή την ώρα που η χώρα πλήττεται από την covid-19.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, περνά μια δύσκολη περίοδο καθώς, έφυγε από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που η χώρα πλήττεται από την covid-19, κρατικά ΜΜΕ δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να κουβαλάει μαζί με άλλους μαυροφορεμένους άνδρες το φέρετρο του Χιον Τσολ-χάε, ανώτατου αξιωματούχου της Βόρειας Κορέας, γεγονός που μαρτυρά τη μεγάλη σημασία που είχε για τον βορειοκορεάτη ηγέτη.

Σύμφωνα με την Guardian ο άνδρας αυτός έχει αποτελέσει «μέντορά» βορειοκορεάτη ηγέτη, ενώ παρά την πανδημία, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, παρέστη στην κηδεία χωρίς μάσκα.

O Χιον Τσολ-χάε, όπως αναφέρει η βρετανική Guardian, ήταν ένας στρατάρχης του Κορεάτικου Λαϊκού Στρατού που φέρεται να προετοίμασε τον Κιμ Γιονγκ Ουν για να αναλάβει τον θρόνο, πριν από τον θάνατο του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, στα τέλη του 2011.

