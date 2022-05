Κοινωνία

Αιγαίο: Ιστιοπλοϊκά προσπάθησαν να μπουν παράνομα στην Ελλάδα

Τα σκάφη είχαν αποπλεύσει από τα τουρκικά παράλια. Εντοπίστηκαν από το Λιμενικό.



Πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη που είχαν αποπλεύσει από τα τουρκικά παράλια και στα οποία επέβαιναν 450 άτομα, προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου.

Τα σκάφη εντοπίστηκαν από το Λιμενικό, το οποίο έστειλε εσπευσμένα στο σημείο δύο Πλωτά Ανοιχτής Θάλασσας και δύο μικρότερα αποτρέποντας την είσοδο τους. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη μέχρι και το πρωί της Δευτέρας.

Δύο από τα πέντε ιστιοπλοϊκά επέστρεψαν προς την Τουρκία ενώ για τα άλλα τρία αναμένονται τουρκικά πλωτά να φθάσουν στο σημείο για να συνοδεύσουν στα τουρκικά παράλια.

