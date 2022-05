Κοινωνία

Τέλος τα δικαστήρια στην Ευελπίδων: Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση τους

Τι δήλωσε σχετικά με τη μετεγκατάσταση των δικαστηρίων ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας

Εγκρίθηκε, σήμερα, από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) το έργο της μεταστέγασης του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών από τις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Ευελπίδων σε χώρο πλησίον του Δικαστικού Μεγάρου του Αρείου Πάγου, επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το εγκεκριμένο πλέον σχέδιο αφορά στη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση για διάστημα 25 ετών των κτηρίων που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών.

Η κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά:

Στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για της ανάγκες του Πρωτοδικείου Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 40.000 τ.μ. περίπου,

Στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για της ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 10.000 τ.μ. περίπου,

Στη λειτουργική ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του υφιστάμενου Υπόγειου Χώρου τριών (3) επιπέδων.

Είχε προηγηθεί η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την ωρίμανση του έργου, πριν την υπαγωγή στην Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δήλωσε σχετικά: «Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα ενέκρινε σήμερα τη μεταστέγαση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων σε νέες, υψηλής αισθητικής εγκαταστάσεις, που δημιουργούν μαζί με τις υφιστάμενες υποδομές του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Αθηνών ένα ενιαίο και λειτουργικό πολεοδομικό συγκρότημα για τη Δικαιοσύνη στο κέντρο της Αθήνας».

