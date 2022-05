Πολιτισμός

Σεμίνα Διγενή: Το YouTube “κατέβασε” το κανάλι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα αναφέρει στην οργισμένη ανάρτησή της στο Facebook.





Για "απροκάλυπτη λογοκρισία" κατηγορεί το Youtube η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σεμίνα Διγενή, με μια οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρει πως η ομάδα του Youtube "κατέβασε" το κανάλι που διατηρεί στην πλατφόρμα, γιατί περιέχει "επιβλαβές ή επικίνδυνο περιεχόμενο".

Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι αδυνατεί να καταλάβει πώς το περιεχόμενο του καναλιού της παραβιάζει τους όρους του Youtube και κάνει λόγο για "τρομοκρατία".

Η ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή

"Είμαι τόσο εξοργισμένη που ελπίζω να βγάλετε νόημα από το κείμενο που ακολουθεί.

Μόλις πληροφορήθηκα από την ομάδα του YouTube, ότι είμαι επικίνδυνη για την κοινωνία και με τιμώρησε παραδειγματικά, κατεβάζοντας το κανάλι μου!! Το έθεσε - λέει - σε αναστολή γιατί το #SeminaDigeniOfficial περιέχει "επιβλαβές ή επικίνδυνο περιεχόμενο".

Θα ήθελα πολύ να μου πουν αυτοί οι κύριοι του YouTube, πώς ακριβώς παραβίασα τους αμφιλεγόμενους κανόνες, της «παραπληροφόρησης» και τους Όρους(?) της κοινότητας;

Τώρα που το ξανασκέφτομαι βέβαια, το κανάλι μου είναι γεμάτο με σεσημασμένους τρομοκράτες και κακοποιούς: Τον Χατζιδάκι, τον Ρίτσο, τον Βέγγο, τον Χορν, την Μελίνα, τον Θεοδωράκη, τον Καββαδία, την Παπαρήγα, τον Σιδηρόπουλο, τον Μικρούτσικο... άσε που περιέχει και εκπομπές για Πολυτεχνεία, χούντες, τόπους εξορίας, Φρειδερίκες, βασανιστές, χρυσαυγίτες...

Λέει χαρακτηριστικά το #teamyoutube: " ..το περιεχόμενο έχει σκοπό να υποκινήσει τη βία ή να ενθαρρύνει επικίνδυνες, παράνομες δραστηριότητες που ενέχουν εγγενή κίνδυνο σοβαρών σωματικών βλαβών ή θάνατο. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση περιεχομένου που προωθεί δραστηριότητες όπως η κατάχρηση ναρκωτικών, το ποτό και το κάπνισμα ανηλίκων ή η κατασκευή βομβών. "

Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζεται αυτή η αυθαιρεσία, αυτός ο παραλογισμός της νέας τάξης ή καλύτερα αυτή η απροκάλυπτη λογοκρισία; Τι πρέπει να γίνει; Πόση ακόμη δυστοπία και τρομοκρατία;".

Σε ανακοίνωση για αυτό προχώρησε και το ΚΚΕ, "μιλώντας" για λογοκρισία του youtube σε βάρος της δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή

"Το ΚΚΕ καταγγέλλει ένα ακόμη περιστατικό φίμωσης και λογοκρισίας, στο πλαίσιο της δήθεν «ελευθερίας του διαδικτύου», αυτή τη φορά με την πλατφόρμα του youtube να «κατεβάζει» το κανάλι της δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή.

Ακόμη πιο προκλητικό και από το ίδιο το γεγονός είναι η αιτιολογία που το συνοδεύει, ότι δήθεν το κανάλι «έχει σκοπό να υποκινήσει τη βία ή να ενθαρρύνει επικίνδυνες, παράνομες δραστηριότητες που ενέχουν εγγενή κίνδυνο σοβαρών σωματικών βλαβών ή θάνατο».

Είναι το γνωστό πλέον «μήνυμα» της πλατφόρμας που συνοδεύει ανάλογες απαγορεύσεις σε βίντεο με μη «αρεστό» περιεχόμενο, που -απ’ ό,τι φαίνεται από το κανάλι της Σεμίνας Διγενή- φτάνει στο σημείο να ασκεί λογοκρισία ακόμη και για σπουδαίες προσωπικότητες της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Η πρακτική αυτή δεν είναι «κεραυνός εν αίθρια». Αντίθετα τροφοδοτείται και από διάφορες οδηγίες της ΕΕ, που έχουν ενσωματώσει οι ελληνικές κυβερνήσεις, που ουσιαστικά επιβάλλουν έναν πολιτιστικό και διαδικτυακό «τρομονόμο».

Απαιτούμε την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία του καναλιού της δημοσιογράφου Σεμίνας Διγενή".

Ειδήσεις σήμερα:

Boston College - Μητσοτάκης: να μην επανάλαβουμε τα λάθη των προηγούμενων (εικόνες)

Τέλος τα δικαστήρια στην Ευελπίδων: Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση στον Άρειο Πάγο

Ευλογιά των πιθήκων - ECDC: Οδηγίες σε πολίτες και Αρχές