Ισραήλ: ασημένιο νόμισμα 1900 ετών βρέθηκε σε σπηλιά (εικόνες)

Που και πως βρέθηκε το σπάνιο νόμισμα. Τι απεικονίζεται στις δύο πλευρές του, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που έκαναν την ανακάλυψη.

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Δυτική Όχθη ένα νόμισμα που χρονολογείται πριν από 1.900 χρόνια, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Μπαρ Ιλάν (BIU) στο κεντρικό Ισραήλ.

Ερευνητές από το BIU και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ανακάλυψαν το αρχαίο νόμισμα στην έρημο της Ιουδαίας, περίπου 14 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ.

Βρέθηκε μέσα σε σπηλιά που, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελούσε καταφύγιο για εβραίους επαναστάτες στον Τρίτο Ιουδαϊκό Πόλεμο (Εξέγερση του Μπαρ Κόχμπα) κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (132-136 μ.Χ.)

Στη μια πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται ένα ναός, πιθανότατα ο «Δεύτερος Ναός» του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ. κατά τον Πρώτο Ιουδαϊκό Πόλεμο.

Στην άλλη πλευρά του νομίσματος απεικονίζονται τα Αρμπαά Μινίμ, τέσσερα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται στον εορτασμό του Σουκότ (Γιορτή της Σκηνοπηγίας) και υπάρχει η επιγραφή «Για την ελευθερία της Ιερουσαλήμ».

Το Ισραήλ έχει προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τις οποίες διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

