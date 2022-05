Life

“The 2Night Show” - Φισφής: Γιατί αισθάνεται ότι έχει γίνει η... μάνα του (βίντεο)

O χαρισματικός stand-up comedian μιλάει για τη θέση της κωμωδίας στη ζωή του, το νέο του τηλεοπτικό βήμα και την οικογένειά του. Με ποιο τρόπο ο Έντι Μέρφι στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί με τo stand-up comedy;

Τον Λάμπρο Φισφή υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο χαρισματικός κωμικός, αγαπημένος στους φίλους του θεάτρου, παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη για το νέο project του, τους «100», το διαδραστικό ψυχαγωγικό show που παρουσιάζει αλλά και την οικογένειά του.

«Είναι ένα καινούργιο project. Το συζητούσαμε αλλά δεν περίμενα ότι θα έρθει φέτος. Το project ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα, γεννήθηκε μέσα από τα lockdowns και ήρθε από την Αυστραλία. Είναι ωραίο γιατί έχεις σύνδεση με ανθρώπους απ' όλη τη χώρα. Ψάχνεις να φτιάξεις ένα δημογραφικό που να είναι κάπως αντιπροσωπευτικό. Το ωραίο είναι ότι όλες οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι χωρίς νόημα» είπε για το νέο τηλεοπτικό του βήμα.

Όμως, τα «καλύτερα» ο Λάμπρος Φισφής τα είπε μιλώντας για την οικογένειά του και περιγράφοντας την εμπειρία του ως πατέρας.

«Η οικογένεια είναι καλά, έχω δύο κόρες τώρα, τα πράγματα πάνε καλά. Έχει γίνει τώρα μία περίεργη φάση διότι νομίζω ότι έχω γίνει η μάνα μου! Όλα αυτά που κορόιδευα στη μάνα μου, όλα αυτά που έλεγε και εγώ σκεφτόμουν ότι δεν θα τα πω ποτέ, πλέον τα λέω. Οι ατάκες που έλεγα ότι δεν θα φύγουν ποτέ από το στόμα μου, κάποιες στιγμές έφυγαν μόνες τους. Πιάνεις τον εαυτό σου να ακούει πράγματα...

Έχω γυρίσει και έχω πει στην κόρη μου, "Θα το φας, και θα πεις ένα τραγούδι". Σκεφτόμουν, "Ωχ, τι έγινε εδώ πέρα;". Συγκλονιστικό, με το που το είπα εμφανίστηκαν δύο τσόκαρα στα πόδια μου! Το πρόβλημα είναι ότι, όταν μου τα έλεγε αυτά η μάνα μου εγώ δεν μίλαγα, δεν αντιμιλούσα. Η κόρη μου, μου αντιμιλάει. Σε ορισμένα σημεία δεν ξέρω τι να απαντήσω, παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο να μου πει τι να κάνω. Εκείνη το χαίρεται».

