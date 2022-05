Πολιτική

Τουρκία: Νέα παραλήρημα Μπαχτσελί κατά Μητσοτάκη με ύβρεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηγέτης των εθνικιστών και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, χαρακτήρισε «ύπουλο και ποταπό» τον Έλληνα πρωθυπουργό, «όπως οι παππούδες του».

Ο ηγέτης των εθνικιστών και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, συνέχισε το ανθελληνικό παραλήρημα των τελευταίων ημερών στη γείτονα χώρα, στρέφοντας με τη σειρά του τα βέλη του στον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Να ξέρουν όλοι ότι η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική. Πότε θα θυμηθεί ο Μητσοτάκης τις σφαγές και τα βασανιστήρια κατά των Τουρκοκυπρίων και θα δείξει έντιμη στάση;», ανέφερε αρχικά ο Μπαχτσελί και συμπλήρωσε.

«Ο Μητσοτάκης που έφερε στην ημερήσια διάταξη τον χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ παραπονέθηκε για την Τουρκία, είναι ύπουλος και ποταπός όπως οι παππούδες του».





Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε καφετέρια

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Βόλος: Εξαφανίστηκε ο πατέρας που ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του