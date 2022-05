Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, σε μια συνάντηση με πλούσια ατζέντα.

Δεκτός απο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έγινε στις 22:30 (ώρα Ελλάδος) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συνάντηση με πλούσια ατζέντα.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός ειχε φροντίσει να στείλει πολλαπλά μηνύματα τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Τουρκία.

Στο πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών εστίασαν κατά την εισαγωγική τους τοποθέτηση Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν.

«Ήμασταν πάντα μαζί στην σωστή πλευρά της ιστορίας» είπε ο κ. Μητσοτάκης στις σύντομες δηλώσεις των δύο ηγετών πριν από την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους.

«Είναι προνόμιο μου να είμαι στο Λευκό Οίκο» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η επίσκεψή του στις ΗΠΑ αποτελεί ευκαιρία «για να εκτιμήσουμε το επίπεδο των σχέσεών μας που βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε, δε, την Ελλάδα πηγή σταθερότητας στα Βαλκάνια.

Μπάιντεν: Βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

«Βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή μας» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαίροντας τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Τα δημοκρατικά ιδεώδη, τα οποία όλοι μοιραζόμαστε, μας ενέπνευσαν και για αιώνες ενδυναμώθηκαν… Η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία αποτελεί απειλή για τη Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ηγεσία σας. Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενέργεια, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή. Ήσασταν ένας πολύ καλός φίλος» είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Η ατζέντα της συνάντησης

Σημαντική σε πολλά επίπεδα είναι η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο, καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σε μία κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία εταίροι και σύμμαχοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως αξιόπιστο και συνεπή εταίρο, παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή σε μια εποχή αστάθειας και αβεβαιότητας, μία Ελλάδα ισχυρή, αποφασιστική, σταθερή στις θέσεις της.

Μάλιστα, ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, επισφραγίζεται και με την προ ολίγων ημερών ψήφιση της τροποποίησης της MDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ). Τα ίδια πρόσωπα, επισημαίνουν πως η ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία αποδεικνύει τον μακροχρόνιο χαρακτήρα στη δέσμευση των ΗΠΑ να επενδύσουν γεωπολιτικά στη χώρα μας, κάτι, που ο πρωθυπουργός θα αναδείξει σε όλες του τις επαφές, επίσημες και ανεπίσημες- που θα έχει αύριο και μεθαύριο στην Ουάσιγκτον.

Κυβερνητικά στελέχη μιλούν για επίσκεψη ουσίας αλλά και ευρύτερου συμβολισμού των ιστορικών δεσμών Ελλάδας-ΗΠΑ, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ορόσημο, που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατό να εορταστεί το 2021 ούτε από τον Λευκό Οίκο, ούτε από το Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, καθώς είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2020. Μάλιστα, η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά η πανδημία άλλαξε τους σχεδιασμούς, όπως μαρτυρούν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα διμερών και μη ζητημάτων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του σχήματος 3+1 θα τεθούν επί τάπητος θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -ζήτημα κρίσιμο για τη Δύση στο οποίο η κυβέρνηση τονίζεται ότι πήρε σαφή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή παρέχοντας ανθρωπιστική και αμυντική στήριξη και αποδεικνύοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη της σε εταίρους που απειλούνται, αλλά και εφαρμόζοντας στην πράξη το Διεθνές Δίκαιο στην ευρωπαϊκή και συμμαχική αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν πως θα τεθεί, επίσης, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό έδαφος ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται ενότητα.

Επί τάπητος θα τεθεί και το ενεργειακό ζήτημα, καθώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ως εκ τούτου να συμβάλει ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ο πλωτός υπεράκτιος τερματικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζει τη σημασία της περιοχής όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, καθώς και εμπορικά. Περίοπτη θέση στις επαφές του πρωθυπουργού στην αμερικανική πρωτεύουσα θα έχουν, όπως μεταδίδεται, και οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως αυτές των Pfizer και Microsoft.

Μετά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικάνο Πρόεδρο θα ακολουθήσει δεξίωση στον Λευκό Οίκο από το ζεύγος Μπάιντεν προς τιμήν του ζεύγους Μητσοτάκη, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως η δεξίωση, που δεν συνηθίζεται και, πάντως, είναι η πρώτη αντίστοιχη που γίνεται επί διοίκησης Μπάιντεν, είναι ενδεικτική του επιπέδου, αλλά και του βάθους και εύρους των σχέσεων, στις οποίες έχει συμβάλει τα μέγιστα και η ελληνική ομογένεια, με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις.

