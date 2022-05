Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Συγκρατούμενη: Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει έξτρα παροχές στην φυλακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συγκλονιστική μαρτυρία πρώην κρατούμενης Κορυδαλλού για τη Ρούλα Πισπιρίγκου έφερε στο φως της δημοσιότητας, η εκπομπή του ΑΝΤ1!

Μία συγκλονιστική μαρτυρία πρώην κρατούμενης Κορυδαλλού για τη Ρούλα Πισπιρίγκου έφερε στο φως της δημοσιότητας, η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινο"!

Η πρώην κρατούμενη αποκαλύπτει πως είναι στη φυλακή η 33χρονη, πώς τις συμπεριφέρονται οι συγκρατούεμενες της και πως αντιδρά σε σχόλια για τα παιδιά της, αλλά και τον Μάνο Δασκαλάκη.

Όπως λέει όσες φορές την είδε ήταν ψύχραιμη και ανέκφραστη, ενώ δεν αντέδρασε ούτε μία φορά σε όσα σχόλια έκαναν για τα παιδιά της οι άλλες κρατούμενες.

Συμπλήρωσε μάλιστα, πως επειδή όλες γνώριζαν την εμμονή της με τον Μάνο, της φώναζαν συνεχώς για να αντιδράσει «Μάνο αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ».

Και υπογράμμισε: «Τις φορές που την είδα φαινόταν ψύχραιμη και ανέκφραστη, σαν να μην αντιλαμβανόταν για τι κατηγορείται και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι απαξιωτική με τις υπόλοιπες κρατούμενες, αλλά υπερβολικά ευγενική με τους υπαλλήλους, επειδή θέλει να έχει την εύνοιά τους»!

Και πρόσθεσε: «Οι κρατούμενες την αντιμετωπίζουν με θυμό και οργή, καθώς εκτός από το ότι η πλειοψηφία είναι μητέρες, βάσει μητρικού ενστίκτου δημιουργεί απέχθεια για ό,τι έχει κάνει. Ο μόνος τρόπος για να εκφράσουν το θυμό τους οι γυναίκες είναι με το να της φωνάξουν υβριστικά σχόλια από το προαύλιο, το οποίο βλέπει στο δικό της κελί.

Ωστόσο εκείνη όσα σχόλια και να ακούει για τα παιδιά της δεν αντιδράει και η μόνη φορά που είχε έντονη αντίδραση χτυπώντας τα παντζούρια του θαλάμου είναι όταν άκουσε μια κρατούμενη να της φωνάζει κάτι που αφορούσε τον Μάνο".

Οι κρατούμενες της ειρωνεύονται και της φωνάζουν: “Μάνο αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ» θέλοντας να προκαλέσουν την αντίδρασή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Συμπλοκή στο Άλσος Βεΐκου: Ο ανήλικος με το μαχαίρι συνελήφθη μέσα στο σχολικό

“The 2Night Show” - Δροσάκη για #Metoo: Αυτά τα παιδιά κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές (βίντεο)