Κοινωνία

Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων στην Εύβοια, που είχε προορισμό το νησί της Κω.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου, που είχε απογειωθεί από το Στεφανοβίκειο, είναι καλά στην υγεία του ενώ το ελικόπτερο δεν έχει υποστεί φθορές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν το πλήρωμα σε αναγκαστική προσγείωση.

Πηγή εικόνων: evima.gr





