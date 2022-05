Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το α' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 απόψε θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.

Απόψε, Τρίτη 24 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες;

Πώς επηρεάζονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και τα συνέδρια σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;

Τι αποκαλύπτει η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση από τη Μarc για τον ΑΝΤ1;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

