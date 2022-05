Life

“Το Πρωινό”: Ο Κότσιρας για Πισπιρίγκου, Αργυρό και τραπ μουσική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Κότσιρας μιλάει σπάνια. Ωστόσο όταν αποφασίζει να μιλήσει δεν "μασάει" τα λόγια του και δεν φοβάται να πει αλήθειες...

Ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός και αγαπημένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στους λόγους που δεν κάνει διακοπές τα καλοκαίρια, στο #metoo, στον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και στους λόγους που φοράει συνεχώς μαύρα και έκοψε τα μαλλιά του.

Όπως εξήγησε όλη του η δουλειά ουσιαστικά είναι το καλοκαίρι που γίνονται συναυλίες και όπως αποκάλυψε το πρόγραμμα του για το καλοκαίρι είναι σχεδόν γεμάτο.

Αναφερόμενος στα μπουζούκια και στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας, μίλησε και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό λέγοντας:

"Τον Αργυρό δεν τον ήξερα, τον έμαθα σε μια συνδιάσκεψη στη διάρκεια του covid και είδα ότι είναι ένα τρομερό πλάσμα.

Ένα συμπαθέστατο παλικάρι με πολύ ωραία φωνή. Δεν θα μπορούσα όμως να συνεργαστώ μαζί του γιατί είναι άλλου τύπου διασκέδαση.

Εκείνος στοχεύει στο σώμα, εγώ στοχεύω στην ψυχή», είπε.

Ο Γιάννης Κότσιρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τραπ μουσική, λέγοντας πως από τη στιγμή που απευθύνεται σε 12χρονα και 13χρονα είναι επικίνδυνη μουσική που προσελκύει τα παιδιά σε όπλα και ναρκωτικά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στο πόσο άλλαξε η ζωή του από τότε που έγινε πατέρας.

«Έχω αλλάξει πολύ από τότε που έγινα πατέρας, τα πάντα μπήκαν σε δεύτερη μοίρα.

Ασχολούμαι μαζί τους όχι όσο έχουν ανάγκη, αλλά όσο μπορώ», συμπλήρωσε ο Γιάννης Κότσιρας.

Ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε και για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, με τον ερμηνευτή να αναφέρει πως όταν το πρωτάκουσε σοκαρίστηκε και πως τώρα με τόση δημοσιότητα έχει κουράσει σαν θέμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

“Το Πρωινό” - Κούγιας για Δεληβοριά: Δεν τον γνωρίζω, δεν ξέρω το ποινικό του μητρώο (βίντεο)

Βρετανία – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Εκδόθηκε νόμισμα για τα 40ά γενέθλια του