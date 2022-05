Life

Kόρτνεϊ Καρντάσιαν - Τράβις Μπάρκερ: Το άλμπουμ του παραμυθένιου γάμου τους (εικόνες)

Φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό τρίτο γάμο της Κόρτνει Κάρντασιαν!

Η Kourtney Kardashian και ο drummer του συγκροτήματος Blink-182, Travis Barker, παντρεύτηκαν για τρίτη φορά στο Πορτοφίνο της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, ο γάμος τους τελέστηκε στην L’Olivetta, μια βίλα που ανήκει στους Dolce & Gabbana.

Στις 5 Απριλίου του 2022, η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker παντρεύτηκαν για πρώτη φορά στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν ένας ανεπίσημος γάμος που έλαβε χώρα σε παρεκκλήσι του Las Vegas, μετά την τελετή των Grammys.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 2022, το ζευγάρι παντρεύτηκε για δεύτερη φορά στο δημαρχείο της California.

Ο τρίτος γάμος τους λοιπόν πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Μαΐου σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Ήδη βέβαια από τον πρώτο τους γάμο είχαν δηλώσει πως ήθελαν να γιορτάσουν την αγάπη τους με πολλές τελετές και εκδηλώσεις.

Έπρεπε να είναι νόμιμα παντρεμένοι πριν από τον μεγάλο τους ιταλικό γάμο. Αυτός που θα γίνει στην Ιταλία πολύ σύντομα», είχε αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στο

Λίγο μετά την τελετή του γάμου, η Kourtney Kardashian μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών, γράφοντας στη λεζάντα «ευτυχισμένοι για πάντα».

Η διάσημη τηλεπερσόνα επέλεξε για την ιδιαίτερη αυτή μέρα ένα μίνι φόρεμα Dolce & Gabbana και ένα μακρύ πέπλο, το οποίο απεικόνιζε την Παναγία και στο οποίο αναγράφονταν οι λέξεις: «Οικογένεια, Πίστη, Σεβασμός», που παραπέμπουν στο τατουάζ που έχει ο Travis Barker στο κεφάλι του.

