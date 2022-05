Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: “Είδα βιασμό με τα μάτια μου”, κατέθεσε μάρτυρας

Ο φίλος του τέταρτου καταγγέλλοντος κατέθεσε στη σημερινή δικάσιμο του σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμούς.

Με την κατάθεση φίλου του τέταρτου καταγγέλλοντα βιασμό του από τον Δημήτρη Λιγνάδη το 2015, όταν το φερόμενο θύμα διέμενε στο σπίτι του κατηγορούμενου σε ηλικία 17 ετών, συνεχίστηκε η δίκη του καλλιτέχνη ενώπιον του ΜΟΔ.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε στο Δικαστήριο ότι ήταν παρών σε έναν από τους δύο βιασμούς που καταγγέλλει ότι υπέστη ο φίλος του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό που συνέβη μπροστά στα μάτια του «ήταν βιασμός». Στην κατάθεση του περιέγραψε πώς έγινε η καταγγελλόμενη πράξη στο σπίτι του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, παρουσία του ίδιου και άλλων δύο νεαρών αγοριών, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος μηνυτής του καλλιτέχνη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, υπέβαλε αίτημα προκειμένου να κληθεί να καταθέσει δημοσιογράφος πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία μίλησε ο τρίτος μηνυτής, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο και έχει χάσει πλέον το δικαίωμα παράστασης Πολιτικής Αγωγής στην παρούσα δίκη.

Ο συνήγορος αιτιολόγησε το αίτημα του, λέγοντας ότι θα πρέπει η δημοσιογράφος να διευκρινίσει πώς ήρθε σε επαφή με τον εν λόγω άνδρα. Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο, με ανάλογη εισήγηση του εισαγγελέα ο οποίος τόνισε πως όταν ήρθε η σειρά του μάρτυρα να καταθέσει και δεν εμφανίστηκε διατάχθηκε η βίαια προσαγωγή του. «Εγώ πρότεινα εκ νέου να αναζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση -συνέχισε ο εισαγγελικός λειτουργός- Εφόσον το γνωρίζει ότι έχει διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του, εάν το γνωρίζει, μπορεί να έρθει να καταθέσει. Μέχρι, βέβαια, ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο».

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο τέταρτος καταγγέλλων ο οποίος αναφέρθηκε και στο στοιχείο της ψυχολογικής βίας, πλην της σωματικής βίας που καταγγέλλει, εκ μέρους του κατηγορούμενου: «Η άσκηση ψυχολογικής πίεσης υπήρχε από τον κατηγορούμενο, ανέκαθεν, ανεξάρτητα από τις πράξεις που υπέστην» είπε ο μάρτυρας, οι ισχυρισμοί του οποίου αμφισβητούνται από την πλευρά του κατηγορούμενου.

Η δίκη συνεχίζεται στις 27 Μαΐου.

