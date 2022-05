Αθλητικά

Basket League - Λάρισα: Ιστορική πρόκριση στα play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου και προκρίθηκε στα play off της Basket League η Λάρισα.

Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League πήρε η Λάρισα, η οποία «σκούπισε» τη σειρά με τον Κολοσσό στην Α’ φάση, γράφοντας το 2-0 στη σειρά. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού κατάφερε με ανατροπή να στείλει το δεύτερο ματς με τους «θαλασσί» στην παράταση (72-72κ.α.), όπου τελικά υπερασπίστηκε την έδρα της με 83-82 και πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση. Ο αντίπαλος της Λάρισας στην τετράδα θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Άρης.

Η αμυντική προσήλωση του Κολοσσού από το πρώτο τζάμπολ του αγώνα, έβαλε τους Ροδίτες σε πλεονεκτική θέση, δείχνοντας ότι θα απαντούσαν με το... ίδιο νόμισμα στη Λάρισα και θα έδιναν παράταση στην αγωνία. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (13-20) και χωρίς να χάσουν τη διάρκεια τους σε άμυνα και επίθεση έμειναν σε θέση οδηγού, ενώ δύο λεπτά πριν τη λήξη έδειξαν να καθαρίζουν τον αγώνα, όταν προηγήθηκαν με 61-70. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία, δε λάθεψαν από τις βολές και με το «κρύο αίμα» του Μούντι στα 2.6΄΄ για τη λήξη ολοκλήρωσαν ένα επιμέρους σκορ 11-2 για το 72-72, με το οποίο έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Λάρισα «χτύπησε» μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, τη στιγμή που ο Κολοσσός δεν είχε το καθαρό... μυαλό στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, με την αστοχία να μην του επιτρέπει να διεκδικήσει το «διπλό» και την ισοφάριση της σειράς. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με τον Μάριτς για πρώτη φορά με +3 (81-78 στο 44΄), με τον Μπένζινς να τη διατηρεί από τη γραμμή των ελεύθερων βολών στα 20΄΄ για τη λήξη (83-80). Ο Κολοσσός δεν εγκατέλειψε, μείωσε σε 83-82, ο Ουίλιαμς έκλεψε την μπάλα σε κομβικό σημείο από τον Μούντι, αλλά ο Φλόιντ αστόχησε στο νικητήριο δίποντο στο 1.2΄΄ για τη λήξη, με τη Λάρισα να πανηγυρίζει μία ιστορική πρόκριση.

Κορυφαίος των νικητών ο Θοδωρής Ζάρας με 18 πόντους, στους 16 σταμάτησε ο Μάριτς, 15 πρόσθεσε Μούντι, ενώ νταμπλ νταμπλ είχε ο Κρουμπάλι (10π., 12ρ.). Από τον Κολοσσό προσπάθησε ο Τζόρνταν Φλόιντ με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 32-35, 54-59, 72-72κ.α., 83-82 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης, Κάρδαρης, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Κρουμπάλι 10, Ζάρας 18 (4), Καράμπελας 7 (1), Μάριτς 16, Μούντι 15 (2), Τσαϊρέλης 10, Γκριν, Παπαντωνίου 3 (1), Μπέρζινς 4.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροφ 5 (1), Γουίλιαμς 6 (1), Τιλί 13 (2), Χατζηδάκης 1, Ποτ 13 (1), Πράπας, Μαργαρίτης 7 (1), Μίλερ 6, Φλόιντ 23, Σλαφτσάκης 6 (1), Οικονομόπουλος 2.

Ειδήσεις σήμερα:

Σήφης Βαλυράκης: Εμπλοκή κι άλλου σκάφους “βλέπουν” οι κατηγορούμενοι

Δίκη Λιγνάδη: “Είδα βιασμό με τα μάτια μου”, κατέθεσε μάρτυρας

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, οι εκλογές και οι μεγάλες ανησυχίες (βίντεο)