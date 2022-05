Παράξενα

Μέτσοβο: Αλογάκι εγκλωβίστηκε σε υπόνομο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συμπαθές τετράποδο απεγκλωβίστηκε από τους άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μία δύσκολη και πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού αλόγου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία από τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μετσόβου.

Το συμπαθές τετράποδο εγκλωβίστηκε σε έναν υπόνομο στο χωριό Μηλέα με τους κατοίκους να ζητούν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή του.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο χωριό με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την εμπειρία τους μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το αλογάκι δίνοντας έτσι αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

Πηγή: epirus-tv-news.gr/

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Επική ανατροπή σε αγώνα θρίλερ

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του