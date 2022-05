Life

“Το Πρωινό” - Γκουρούσης: οι θυρίδες, η αποφυλάκιση, η βόλτα και η Τέτα Καμπουρέλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές εικόνες από τις πρώτες ώρες “ελευθερίας” του κατηγορούμενου για την κλοπή θυρίδων τράπεζας, στο Ψυχικό. Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του για την υπόθεση. Τι απαντά για το εάν παραμένει ζευγάρι με την Τέτα Καμπουρέλη.

Μετά από 14 μήνες, αποφυλακίστηκε από τις Φυλακές Τρικάλων, ο θεατρικός παραγωγός, Βασίλης Γκουρούσης.

Ο Βασίλης Γκουρούσης, ήταν προσωρινά κρατούμενος για το «ριφιφί» στις θυρίδες τράπεζας στο Ψυχικό. Η αποφυλάκιση αποφαίστηκε με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέως και Ανακριτή.

‘Όπως ανέφεραν, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση τους οι συνήγοροι του, Αντώνης Βουλγαράκης και Βασίλης Σερεμέτης. «Παρά την επί 4,5 μήνες παρακολούθηση του εντολέα μας μέχρι την προσαγωγή του και την παραπομπή του ενώπιον του κου Ανακριτή τον Μάρτιο του 2021, αλλά και την επί 14 μήνες κύρια ανάκριση ΟΥΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ προέκυψε από οιαδήποτε έρευνα που έλαβε χώρα.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, το μοναδικό στοιχείο ενδείξεως εμπλοκής του εντολέα μας, και δη η ύπαρξη ενός ελάχιστου μικτού δείγματος βιολογικού υλικού εντός μίας θυρίδας, ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΗΚΕ από τα νεώτερα στοιχεία αλλά και τα εργαστηριακά δεδομένα που αναδείχθηκαν και προσκομίστηκαν με επιμέλεια της υπεράσπισης, αποδεχόμενου -στην ανακριτική διάταξη- του ενδεχόμενου της τυχαίας μεταφοράς βιολογικού υλικού, όπως η υπεράσπιση από κοινού με τον Τεχνικό μας Σύμβουλο-Γενετιστή δρα. Γεώργιο ΦΙΤΣΙΑΛΟ από την πρώτη στιγμή ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ με συνέπεια υποστήριξε και απέδειξε. Η προσπάθεια της υπερασπίσεως θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη απαλλαγή του εντολέα μας από την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία είναι και η ΜΟΝΗ ΑΡΜΟΔΙΑ να αποφανθεί επί της υποθέσεως αξιολογώντας τα αποδεικτικά στοιχεία που ευρίσκονται εντός της δικογραφίας».

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε την πρώτη έξοδο του Βασίλη Γκουρούση στην Αθήνα, λίγες ώρες μετά από την αποφυλάκιση του.

Όπως είπε ο ίδιος, σε δηλώσεις του, «τον πατέρα μου είδα πρώτον από όλους. Είδα και τα παιδιά μου», ενώ κληθείς να σχολιάσει πως πέρασε όλον αυτόν τον καιρό στην φυλακή είπε «βράστα κι άστα, άστα…».

Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την Τέτα Καμπουρέλη, στον απόηχο πληροφοριών περί χωρισμού τους, αποκρίθηκε πως «μιλήσαμε με την Τέτα. Μιλάμε, γιατί να μην μιλάμε, εχθροί είμαστε;».

Αμέσως μετά, στην εκπομπή προβλήθηκε και τηλεφωνική συνέντευξη του Βασίλη Γκουρούση, ο οποίος είπε πως δεν γνώριζε κανείς για την αποφυλάκιση του και πως μετακινήθηκε με λεωφορείο από το Τρίκαλα και έκανε έκπληξη στους συγγενείς του.

Όπως ανέφερε, «πήγα στην μητέρα μου πρώτα, γιατί ο πατέρας μου είχε ένα πρόβλημα και κοιμόταν με την φωτογραφία μου και πήγα να τον δω, είχα να τον δω 14 μήνες», ενώ σχετικά με την Τέτα Καμπουρέλη είπε «γιατί να μην έχω μιλήσει με την Τέτα; Τι είμαστε; Ξένοι;», ενώ σημείωσε πως εκείνη θα απαντήσει στο ερώτημα εάν παραμένουν ζευγάρι ή όχι.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του

Ευλογιά των πιθήκων - Πλεύρης: Όχι πανικός, όχι μαζικός εμβολιασμός