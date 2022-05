Αθλητικά

Conference League – Τίρανα: Συμπλοκές οπαδών της Ρόμα και της Φέγενορντ (εικόνες)

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν και πολλοί αστυνομικοί. Δεκάδες συλλήψεις, κυρίως οπαδών της ιταλικής ομάδας.

Ρόμα και Φέγενορντ αναμετρώνται απόψε στα Τίρανα στον τελικό του Conference League, αλλά χθες οι οπαδοί των δύο ομάδων δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια στην αλβανική πρωτεύουσα.

Από τις συμπλοκές υπήρξαν τραυματισμοί τριών Ιταλών οπαδών και 12 αστυνομικών, ενώ όπως έγινε γνωστό από την αλβανική αστυνομία, έχουν γίνει συνολικά 60 συλλήψεις, με τις 48 να αφορούν οπαδούς της ομάδας της Ρώμης.

Τα χθεσινά επεισόδια σήμαναν συναγερμό στις αρχές ασφαλείας της γειτονικής χώρας με την κυβέρνηση να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις αστυνομικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια ν' αποτρέψει νέα επεισόδια.

