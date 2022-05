Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το β’ μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 απόψε θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.



Απόψε, Τετάρτη 25 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης;

Πόσο επηρεάζεται η ζωή τους σχετικά με την αγορά αγαθών και τη χρήση του αυτοκινήτου;

Τι λένε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, καθώς και άλλα ζητήματα της καθημερινότητας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

