Υγεία - Περιβάλλον

ROSA® Knee System: Το πιο εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα για την αρθροπλαστική γόνατος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ορθοπαιδικών επεμβάσεων που προσφέρει τη δυνατότητα εξαιρετικής ακρίβειας τοποθέτησης αρθροπλαστικών του γόνατος.

Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι μια από τις πιο συνηθισμένες εκφυλιστικές παθήσεις του ανθρώπινου σώματος και πολύ συχνή σε ηλικίες άνω των 60 ετών. Απλές καθημερινές κινήσεις όπως το περπάτημα και το λύγισμα του γόνατος γίνονται επώδυνες δυσχεραίνοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Κάθε άρθρωση έχει τον χόνδρο, δηλαδή ένα φυσικό «απορροφητικό» υλικό. Όταν η άρθρωση είναι υγιής, αυτό το «λαστιχένιο» υλικό προστατεύει τα οστά, μειώνει την τριβή και απορροφά τους κραδασμούς. Με την πάροδο του χρόνου, οι αρθρώσεις σκληραίνουν και ο χόνδρος γίνεται πιο ευάλωτος. Παράλληλα, η επαναληπτική χρήση των αρθρώσεων ερεθίζει τον χόνδρο και όταν έχει πια φθαρεί, το οστό τρίβεται πάνω στο συνορεύον οστό, προκαλώντας πόνο και περιορίζοντας την κινητικότητα.

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι σημαντικές καθώς οι νέες χειρουργικές τεχνικές με τη βοήθεια ρομποτικών συστημάτων επιτρέπουν τον ακριβέστερο σχεδιασμό των επεμβάσεων, προσφέροντας μεγάλη ασφάλεια στους ασθενείς.

Το Metropolitan General, διαθέτει το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα ορθοπαιδικών επεμβάσεων ROSA® Knee System της εταιρείας ZIMMER BΙOMET. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ορθοπαιδικών επεμβάσεων που προσφέρει τη δυνατότητα εξαιρετικής ακρίβειας τοποθέτησης αρθροπλαστικών του γόνατος.

Γιατί να επιλέξω αρθροπλαστική με το ROSA® Knee System;

Διαθέτει, εξαιρετικά λεπτομερές λογισμικό το οποίο δίνει πληροφορίες στον ορθοπαιδικό χειρουργό τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη χειρουργική τεχνική.

Ρομποτικός βραχίονας πολλαπλής κίνησης υποδεικνύει την ακριβή θέση που πρέπει να γίνουν οι χειρουργικοί χειρισμοί.

Η τεχνητή άρθρωση εμφυτεύεται με βάση ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς κάτι που οδηγεί σε πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων.

Η σωστή γεωμετρία της τεχνητής άρθρωσης οδηγεί σε ακριβή ευθυγράμμιση του σκέλους ενώ επιτυγχάνεται και απόλυτη συνδεσμική σταθερότητα.

Η παρακολούθηση των δεδομένων της ανατομίας του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω ειδικού λογισμικού, παρέχει τον κατάλληλο έλεγχο ανάδρασης (feedback) στον ιατρό και παράλληλα βοηθά στην επίτευξη εξατομικευμένης ρύθμισης με βάση τις ανάγκες του.

Η λεπτομερής χειρουργική τεχνική που προσφέρει βοηθά στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και στην ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Στο Metropolitan General όλοι οι ασθενείς καταγράφονται με λεπτομέρεια σε διεθνή βάση ιατρικών δεδομένων για συνεχή έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.