Life

“Το Πρωινό”: Ο Χρήστος Σεβαστός για την μουσική, τον Πλέσσα και τις θαυμάστριες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ανερχόμενος καλλιτέχνης για την διαδρομή του από όταν ήταν παιδί, μέχρι την εμφάνιση σε πίστες και τις πρώρες επιτυχίες του. Τα αυτόγραφα στο… σώμα, οι θαυμάστριες και η προσωπική ζωή του.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής Χρήστος Σεβαστός, που αποκτά διαρκώς όλο και περισσότερους φανατικούς φίλους, παρουσιάζοντας άκρως διασκεδαστικά προγράμματα, σε στέκια της νεολαίας ανά την Ελλάδα, μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Όπως είπε, η ενασχόληση του με την μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «από μικρό παιδί ήμουν με το μπουζούκι στο χέρι… με μια κιθάρα… τραγουδούσα στην οικογένεια, σε γιορτές, στο σχολείο».

Συμπλήρωσε πως «από εκεί ξεκίνησε και πήγα στην “Ιερά Οδό” με τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιώργο Χατζηνάσιο, που με εμπιστεύθηκαν πάρα πολύ και μετά έκανα τα πρώτα δισκογραφικά βήματα με την “Heaven Music”».

Ανακαλώντας στην μνήμη του την πρώτη φορά που άκουσε να παίζεται τραγούδι του στο ραδιόφωνο είπε «οδηγούσα βράδυ, μετά από πρόβες… έκανα το αμάξι δεξιά, άναψα alarm και έκατσα να το ακούσω…».

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις θαυμασμού από θαυμαστές και θαυμάστριες, ο Χρήστος Σεβασμός σημείωσε πως «τώρα πλέον δεν έχει να δώσεις αυτόγραφο, μια φωτογραφία… Τώρα έρχονται με το κινητό… αλλά υπάρχουν και υπογραφές πάνω στο σώμα!».

Μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια, ο Χρήστος Σεβαστός παραδέχθηκε πως έχει βγει ραντεβού με θαυμάστρια, ενώ στο ερώτημα ένα αυτήν την περίοδο είναι σε σχέση, απάντησε ότι «πάντα είμαι ειλικρινής σε αυτό. Είμαι ελεύθερος αυτήν την στιγμή που μιλάμε και όταν είμαι σε σχέση, πάντα το λέω και ποτέ δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο, εκτός από το κορίτσι με το οποίο είμαι σε σχέση».