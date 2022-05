Αθλητικά

Προμηθέας - ΑΕΚ: νίκη στην παράταση για τους Πατρινούς

Οι Πατρινοί, άφησαν εκτός τετράδας την Ένωση.

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε εντός έδρας της ΑΕΚ με 77-75 στην παράταση, έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά και προκρίθηκε στην τετράδα του πρωταθλήματος, αφήνοντας εκτός την Ένωση.

Η ομάδα της Πάτρας προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Περιστέρι. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι το Παναθηναϊκός – Λάρισα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 39-29, 57-48, 65-65 (κδ), 77-75 (α’παρ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Χαντ 5 (2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γκίκας 5 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Σίμπσον 10 (2/12 σουτ, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντριτς (0/3 τρίποντα), Φόστερ 11 (2), Ρέι 12 (1 τρίποντο, 7 ασίστ), Γκραντ 18 (7/11 δίποντα, 4/7 βολές, 14 ριμπάουντ), Δ. Αγραβάνης 14 (8 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γ. Αγραβάνης 2.

ΑΕΚ (Σεγκούρα): Κολόμ 12 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Ράουτινς 9 (2/6 τρίποντα), Ανγκόλα 22 (3/7 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 4/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Μαυροειδής 7 (5 ριμπάουντ), Χάμερ 7 (2/10 σουτ, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης (0/3 σουτ), Πετρόπουλος 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Φιλιππάκος 10 (5 ριμπάουντ), Κουζέλογλου 3 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ).

