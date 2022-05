Κόσμος

Ζαχάροβα κατά Μητσοτάκη: συγκρίνει τους ήρωες του Μεσολογγίου με τους Ναζί του Αζόφ

"Πυρά" κατά του έλληνα πρωθυπουργού εξαπέλυσε η Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Με σκληρή γλώσσα μίλησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του στο Κογκρέσο.

Όπως τόνισε, «η Αθήνα προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφασή της να ενταχθεί από τους πρώτους στο αντιρωσικό μέτωπο».

Όσονα αφορά τις δηλώσεςι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε: «Ο Μητσοτάκης έδωσε ένα περίεργο σύνολο ιστορικών αναλογιών»,

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η ίδια ανέφερε ακόμη εξαπολύοντας πυρά κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού: «Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων πριν από διακόσια χρόνια αποδείχθηκε ότι ήταν ισοδύναμος με τις εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο επί οκτώ χρόνια πολέμησε εναντίον των πολιτών του στο Ντονμπάς. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι ήρωες στην υπεράσπιση του ελληνικού φρουρίου του Μεσολογγίου το 1825 τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με τους Ναζί από το Τάγμα Αζόφ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σατη ομιλία του: «Αν αντικαταστήσουμε τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία, θα δείτε τρομακτικές ομοιότητες με το σήμερα. Όπως συμβαίνει με τη Μαριούπολη, το Μεσολόγγι είχε εξαιρετικούς αμυνόμενους πριν από την τελική έξοδο».

Διπλωματικές πηγές του Ελληνικού ΥΠΕΞ, απαντούν στις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα, ότι "οι εν λόγω δηλώσεις δυστυχώς αποτελούν μια περαιτέρω όξυνση στις διμερείς σχέσεις, όξυνση την οποία η Ελλάδα δεν φέρει κάμπια ευθύνη."

