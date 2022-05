Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Παύουν οι αστυνομικοί να είναι ταχυδρόμοι δικαστικών εγγράφων

Με το νομοσχέδιο για την «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων», η Αστυνομία αποδεσμεύεται πλέον από αυτή την ευθύνη και οι αστυνομικοί θα αφοσιώνονται αποκλειστικά στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότεροι από 1500 υπολογίζονται οι αστυνομικοί που μέχρι σήμερα αναγκάζονται να διακινούν 1,2 εκατομμύρια δικογράφων, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με το νομοσχέδιο για την «ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων», η Αστυνομία αποδεσμεύεται πλέον από αυτή την ευθύνη και οι αστυνομικοί, θα αφοσιώνονται αποκλειστικά στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΛΑΣ.

«Σήμερα κάνουμε πράξη ένα αίτημα των αστυνομικών επί 40 χρόνια και παύουν οι αστυνομικοί να είναι οι ταχυδρόμοι δικαστικών εγγράφων», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή όπου συζητείται το νομοσχέδιο.

Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων

«Οδηγός όλων των πράξεών μας, είναι ο στόχος της ασφάλειας των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, η καλύτερη ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και παρά τις ιδεολογικές διαφορές, θέλω να πιστεύω ότι μοιραζόμαστε όλοι την αυτονόητη τοποθέτηση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία και ευημερία χωρίς ασφάλεια», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Για να γίνει αυτό πράξη, θα πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν τα μέσα για να επιτελούν το καθήκον τους, και «το μείζον είναι οι αστυνομικοί να είναι συγκεντρωμένοι στα αστυνομικά τους καθήκοντα, προκειμένου να «έχουμε μια αστυνομία εκπαιδευμένη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, φιλική απέναντι στους πολίτες, σκληρή και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα».

Υπό το πρίσμα αυτό, όπως τόνισε, σήμερα έρχεται η ώρα να γίνει πράξη ένα αίτημα των αστυνομικών επί 40 χρόνια και «παύουν οι αστυνομικοί να είναι οι ταχυδρόμοι δικαστικών εγγράφων». Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, σήμερα υπολογίζεται ότι 1500 αστυνομικοί είναι υπεύθυνοι για να διακινούνται πάνω από 1,2 εκατομμύρια δικαστικά έγγραφα στους πολίτες. Με το νομοσχέδιο, θα υπάρξει εξάλλου μείωση του χρόνου και του κόστους απονομής της δικαιοσύνης, θα υπάρξει αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες και πάνω από όλα θα υπάρξει, «η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Εγκαταλείπεται μία παρωχημένη λογική που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο επίδοσης των εγγράφων με τη φυσική παρουσία αστυνομικών», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των επιδόσεων, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας και εξήγησε ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των διαδίκων και των μαρτύρων: «Καθιερώνεται η ηλεκτρονική επίδοση ως ένας κύριος τρόπος επίδοσης. Προβλέπονται οι ασφαλιστικές δικλείδες και οι εξαιρέσεις, και για λόγους ηλικίας και για λόγους τοποθεσίας, που μπορεί να γίνει επίδοση κατόπιν αξιολόγησης του εισαγγελέα με ποιον τρόπο αυτή θα γίνει. Δίνονται τρεις εναλλακτικοί τρόποι, συμπληρωματικά με την αποστολή μηνύματος, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται και η αποστολή αλλά και η παραλαβή».

Πανεπιστήμια

Καθώς στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί ξεχωριστό άρθρο σε σχέση με τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι «στις αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουν τη δουλειά τους» και τόνισε ότι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει απόλυτη ασφάλεια στους φοιτητές και στους καθηγητές. «Δεν είναι ασφάλεια να γκρεμίζεις τη βιβλιοθήκη μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι πρόοδος να γκρεμίζεις τη βιβλιοθήκη μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι ελευθερία να υπάρχουν καταλήψεις μέσα στο πανεπιστήμιο, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την αξιοποίηση των χώρων του πανεπιστημίου, για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, μορφωτικούς σκοπούς», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επισήμανε ότι «το σύνολο σχεδόν του Σώματος των 400 ειδικών φρουρών των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, είναι πτυχιούχοι πανεπιστήμιων, είναι αγόρια και κορίτσια που μέχρι χθες ήταν στο πανεπιστήμιο και ξέρουν πολύ καλά πως λειτουργεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, πέραν της εκπαίδευσης και κατάρτισης που είχαν επί 4 μήνες στην Κομοτηνή», και «στην πραγματικότητα, οι χθεσινοί φοιτητές έρχονται να προασπίσουν την ασφάλεια των πανεπιστήμιων που το χρειάζονται».

Ο υπουργός εξήγησε ότι δεν πρόκειται να πάνε οι ειδικοί αυτοί φρουροί σε όλα τα πανεπιστήμια, και «δεν θα πάνε σε πανεπιστήμια που δεν έχουν πρόβλημα». Θα ξεκινήσουν με περιπολίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου «υπάρχει σοβαρή ανάγκη», και στη συνέχεια στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου και στην Πολυτεχνειούπολη.

«Είναι εκπαιδευμένοι στα όπλα. Γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν. Έχουν πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση και συνεπώς, όταν θα ασκούν καθήκοντα, που είναι εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, στα πλαίσια της αστυνομικής τους ιδιότητας, προφανώς θα φέρουν το όπλο του αστυνομικού. Έχουν αυτή τη δυνατότητα», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επιπρόσθετα εξήγησε, ότι με διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, προβλέπεται πως οι ειδικοί αυτοί φρουροί θα αξιοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, όταν τα πανεπιστήμια είναι κλειστά.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει αποτελεσματική λύση στο ζήτημα της ασφάλειας, το πράττει με σταθερό τρόπο, θα συνεχίσει να το κάνει, μέχρι επιτέλους να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο κουλτούρας και στάνταρ ασφαλείας μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όπου όλοι, φοιτήτριες και φοιτητές, καθηγητές, πρυτανικές αρχές, θα νιώθουν απολύτως ασφαλείς, όπως πρέπει να είναι σε ένα σύγχρονο, με ανοιχτούς ορίζοντες, υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστικό πανεπιστημιακό ίδρυμα», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης

Με το νομοσχέδιο, όπως εξάλλου ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, θεσμοθετείται η δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης, να προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες προς την Ελληνική Αστυνομία. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύουμε τους δεσμούς της ΕΛΑΣ, με τις τοπικές κοινωνίες. Η σχέση συνεργασίας, ανάμεσα στο υπουργείο, την αστυνομία, τους δήμους και τις Περιφέρειες, είναι στενές, δημιουργικές και άρρηκτες», είπε ο υπουργός. Πολλές δημοτικές αρχές, πρόσθεσε, επιθυμούν να προβαίνουν σε δωρεές στα οικεία αστυνομικά τμήματα και τις περιφερειακές διευθύνσεις της αστυνομίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα νομοθετικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό είναι θέμα βούλησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν είναι υποχρεωτικές οι δωρεές.

Παιδιά των θυμάτων αστυνομικών

Παράλληλα, με άλλη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στη σχολή Αστυφυλάκων, στα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή, παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. «Πιστεύω ότι είναι στοιχειώδεις πράξεις ανταπόδοσης και δικαιοσύνης και κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στους άνδρες και στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι με αυτοθυσία δίνουν τον εαυτό τους για να ανταποκρίνονται στο ύψιστο καθήκον για το οποίο έχουν ορκιστεί, υπηρετώντας στην Ελληνική Αστυνομία», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Κέντρα Κράτησης

Σφοδρές επικρίσεις δέχθηκε η κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση, για διάταξη που ορίζει ότι «σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία, στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των κρατούμενων και του προσωπικού αυτών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης των καταστημάτων κράτησης, υπαλλήλους τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια».

«Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, αντικατέστησε με πολιτική απόφαση τους προϊσταμένους. Αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Εμείς προετοιμάζουμε τους Οργανισμούς των κέντρων κράτησης, ώστε καθώς θα ολοκληρωθούν οι Οργανισμοί οι οποίοι θα προβλέπουν και τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια για να κάνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, θα έρθουμε τότε με τον Οργανισμό και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να αποφασίσουν για τις διευθυντικές θέσεις των κέντρων κράτησης και τους διευθυντές και για τους αρχιφύλακες. Γιατί η δική μας αντίληψη είναι η αυτόνομη λειτουργία στο δημόσιο και η αξιοκρατική αντιμετώπιση των στελεχών του. Περιέγραψα πολύ αναλυτικά το τι συνέβη, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σαφές, για να είμαστε όλοι καθαροί και σαφείς και για τον τρόπο που σκεφτόμαστε και για τον τρόπο που ενεργούμε».

Σωφρονιστικός κώδικας

Όπως εξάλλου ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εντός του Ιουνίου αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο η μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού κώδικα, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξουν πρόνοιες για την θεσμοθέτηση των ένδικων μέσων για τους κρατούμενους.

«Είναι βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση των ένδικων μέσων για τους κρατούμενους, θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με τον νέο σωφρονιστικό κώδικα, με τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού κώδικα, την οποία έχουμε προετοιμάσει και την οποία, σε συνεννόηση με το γραφείο του πρωθυπουργού, αναμένεται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο, εντός του Ιουνίου», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τα σύνορα

Κατά τη συζήτηση, ο υπουργός Προστασίας της Πολίτη αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στη φύλαξη των συνόρων:

«Πρέπει να είναι απολύτως σαφές, ότι βασική, κυρίαρχη αποστολή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά νόμον, είναι η φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας. Ιερό καθήκον, το οποίο η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί με πολύ μεγάλη ευθύνη και απόλυτη αποτελεσματικότητα. Ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές που συνεχίζουμε να διανύουμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα - διότι η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο η οξυμένη περίοδος Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020 που δοκιμάστηκε η δυνατότητα της χώρας να προασπίζει την κυριαρχία της και την ακεραιότητά της - όλη αυτή την περίοδο γίνονται αλλεπάλληλες προσπάθειες παράνομης εισόδου, προφανώς παρανόμων μεταναστών, τις οποίες η αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη αποτελεσματικότητα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτο σεβασμό στις αξίες μας και με την απαίτηση όλων μας, να υπάρχει πλήρης συνείδηση ότι φυλάμε τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, απέναντι στην Τουρκία».

Η συζήτηση

«Χωρίς αμφιβολία, η απαλλαγή της Αστυνομίας από το άχθος τέτοιων πάρεργών όπως η επίδοση δικαστικών εγγράφων ή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή η επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο, θα δώσει τη δυνατότητα αποδέσμευσης ικανού αριθμού αστυνομικών για την κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας: την προστασία της ζωής, της τιμής, της περιουσίας των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Ο πολίτης απαιτεί από το κράτος να του παρέχει διαρκώς και παντού ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Το νομοσχέδιο δεν είναι μια μεταρρύθμιση που θα μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά, είναι μια ουσιαστική παρέμβαση, που κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ακριβώς για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να καταστήσει καλύτερη τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος. Πρόσθεσε δε, ότι 1500 αστυνομικοί θα αποδεσμευθούν και θα γυρίσουν στο πραγματικό καθήκον τους, που είναι η αστυνόμευση και η προστασία των Ελλήνων πολιτών, η προστασία της ζωής τους και των περιουσιών τους.



Ο κ. Λοβέρδος, στάθηκε ιδιαίτερα στη διάταξη που αφορά την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων, υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων, τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. «Μήπως να κάνουμε το ίδιο όπως ισχύει για τις Ένοπλες Δυνάμεις, και για τους αστυνομικούς οι οποίοι πέφτουν θύμα του καθήκοντος και αποκτούν αναπηρία άνω του 80%; Διότι, και αυτοί προσφέρουν πολλά στην πατρίδα, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, αναφερόμενος στις ηλεκτρονικές επιδόσεις, ζήτησε να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στέρεες βάσεις για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, είπε ο κ. Καλαματιανός, που επισήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να προμηθευτούν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, υπολογιστές, προγράμματα, γρήγορο ίντερνετ. Πρέπει να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία της πλατφόρμας και πρέπει βεβαίως, να εκπαιδευτούν και αρμόδιοι υπάλληλοι. «Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πρέπει να ενισχύει την ασφάλεια του δικαίου. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα ταυτοποίησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης με το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Διονύσης Καλαματιανός είπε επίσης ότι με το νομοσχέδιο ουσιαστικά διευρύνεται ο κακουργηματικός χαρακτήρα στις περιπτώσεις εκείνες, που δράστης φέρει επικίνδυνες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες. «Αφού, με προηγούμενο νόμο, εξισώσατε ουσιαστικά την κατοχή με την ανθρωποκτονία ή την απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, προβλέψατε ότι είναι κακούργημα και η κατοχή ανεξαρτήτως χρήσης ή αποτελέσματος, τώρα το πάτε ακόμα πιο πέρα: Διευρύνετε το τι είναι εμπρηστικός μηχανισμός. Συνεχίζετε, λοιπόν, την ολισθηρή πορεία της εξίσωσης των ποινών διαφορετικών αδικημάτων, το κάνετε αυτό ως μέτρο καταστολής, επαναφέρετε παρωχημένες προσεγγίσεις», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στο άρθρο για τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ο κ. Καλαματιανός είπε ότι η κυβέρνηση, «δεν έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα πειστικά και λογικά και με νομικά επιχειρήματα, γιατί ιδρύεται ειδική υπηρεσία της αστυνομίας στον πανεπιστημιακό χώρο, αφού η αστυνομία μπορούσε και μπορεί να επεμβαίνει άμεσα, όταν τελούνται αδικήματα μέσα στα πανεπιστήμια».

«Είμαι μεταξύ εκείνων, οι οποίοι δεν προσπαθούν να τηρήσουν καμία ισορροπία στο θέμα της βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος. Την έχω στηλιτεύσει επανειλημμένα και παίρνω πάρα πολύ καθαρή θέση. Θα ήθελα όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας, προτού βγάλει αυτή την απόφαση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, να έχει σεβαστεί προηγουμένως το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων», είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία δοκιμαστική περίοδος, κατά την οποία θα είχε δοθεί η ευκαιρία στα πανεπιστήμια, αυτά τα ίδια να φροντίσουν για την ασφάλειά τους, και μετά να δημιουργηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί «αυτό επιβάλλει το πλήρως αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων».

Ο κ. Καμίνης, ζήτησε επίσης να αποσυρθεί το άρθρο για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στις φυλακές.

«Η ηλεκτρονική επίδοση προβάλλεται ως πανάκεια για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, ενώ επί της ουσίας απαλλάσσει τον κρατικό μηχανισμό από την υποχρέωση της υλοποίησης όλων των απαραίτητων μέτρων για την ουσιαστική επίλυση και την απρόσκοπτη πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης. «Επιδιώκεται να αντικατασταθεί πλήρως, η δια ζώσης επίδοση εγγράφων, μια διαδικασία από την οποία εξαρτώνται μια σειρά κρίσιμες προθεσμίες και διαδικασίες για τον μάρτυρα ή και τον κατηγορούμενο» εκτίμησε.



Αναφερόμενος στη διάταξη για την έννοια των εμπρηστικών μηχανισμών, ο κ. Συντυχάκης είπε ότι δεν ρυθμίζεται με ξεκάθαρους όρους η έννοια του εμπρηστικού μηχανισμού, και η διάταξη αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία στους εφαρμοστές, δηλαδή, «στους μηχανισμούς καταστολής, που μπορούν κατά βούληση να κρίνουν αν κάποιο αντικείμενο είναι εμπρηστικός μηχανισμός». Αναφερόμενος στη διάταξη για τα καθήκοντα των ειδικών φρουρών της Ομάδας Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ο Μανώλης Συντυχάκης κατήγγειλε ότι «οι ένστολοι της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ένοπλοι πλέον, θα μπορούν να διατίθενται στη καταστολή και εκτός πανεπιστημιακών χώρων, ή γύρω από αυτούς σε γενικά καθήκοντα, και νομιμοποιείται η γενικευμένη ένοπλη παρουσία της αστυνομίας μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους».

Ασφαλιστικές δικλείδες για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις εγγράφων, ζήτησε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας. «Η επίδοση σε διαδίκους, μάρτυρες, κατηγορούμενους, θα γίνεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ψηφιακή θυρίδα του πολίτη θα χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική επιστολή τέτοιων εγγράφων, ή το e-mail του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πόσο έτοιμα είναι τα δικαστήρια για κάτι τέτοιο; Είναι ένα ερώτημα. Υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών;», ανέφερε ο κ. Χήτας και σχολίασε: «Προφανώς, κανείς αστυνομικός δεν περισσεύει και πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα που μαστίζει πάρα πολλές περιοχές ανά την επικράτεια. Αυτό όμως σημαίνει κυρίως ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού. Σημαίνει εφοδιασμός με κατάλληλο εξοπλισμό και παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης».

«Αν αποκλειστικό περιεχόμενο του νομοθετήματος ήταν ζητήματα όπως η ψηφιοποίηση της επίδοσης δικογράφων, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών, ή τέτοια άλλα ζητήματα, κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να σταθεί επικριτικά ή κριτικά απέναντι σε αυτά», είπε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα. Υπάρχουν όμως και οι διατάξεις για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στις φυλακές: «Είχαμε πριν από λίγες μέρες, τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης όσων διευθυντών και αρχιφυλάκων σωφρονιστικών καταστημάτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των διώξεων που είχε εξαπολύσει εναντίον τους η κυρία Νικολάου. Με τις αποφάσεις αυτές, άρχισε να ξηλώνεται το 'πουλόβερ' που με περίσσιο ζήλο είχε φροντίσει να υφάνει, όσο διάστημα παρέμεινε στη θέση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής», είπε η κ. Μπακαδήμα.

