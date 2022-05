Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα επεισόδια που στιγμάτισαν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Πως σχολίασε τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν.

Ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι καταγράφεται έξαρση φαινομένων παιδικής παραβατικότητας.

«Για το λόγο αυτό η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί συστηματικά να επικοινωνήσει με τους μαθητές ακόμη κι από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ώστε να τους ενημερώσει για τους κινδύνους του διαδικτύου, από όπου ξεκινάει το πρόβλημα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας πως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που τελειώνει έγιναν περισσότερες από 220 ενημερωτικές εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν χιλιάδες μαθητές.

Συμπλήρωσε δε, πως λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 11188 στην οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι το επιθυμούν για να πάρουν πληροφορίες, να κάνουν καταγγελίες ή να ζητήσουν στήριξη για θέματα που αφορούν το διαδίκτυο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «για να είμαστε ειλικρινείς, οι παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις οικογένειες», προειδοποιώντας ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να «παρκάρουμε» τα παιδιά δίνοντας τους ένα κινητό ή ένα τάμπλετ για να μείνουν ήσυχα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είπε επίσης ότι σε αυτό που ονομάζουμε χαμηλή παραβατικότητα και εγκληματικότητα, καταγράφεται μείωση περίπου 30/% σε σχέση με το χρονικό διάστημα πριν την πανδημία.

Αθλητική βία

Ερωτηθείς για τα φαινόμενα βίας που στιγμάτισαν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος αγώνας μετά από χρόνια που τον παρακολουθήσαν περίπου 50.000 φίλαθλοι. Τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν ίδια με αυτά που ίσχυσαν και στο Final 4 του Κυπέλλου στο μπάσκετ, όπου όμως οι φίλαθλοι όλων των ομάδων συνύπαρξαν ειρηνικά στις εξέδρες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως για να είμαστε ειλικρινείς η Αστυνομία δεν ήταν δυνατόν να υποβάλλει σε έλεγχο και τους 50.000 φιλάθλους που πήγαν στο γήπεδο και είπε ότι το μεγάλο στοίχημα για την Πολιτεία θα είναι το επόμενο πρωτάθλημα, όπου όμως θα χρειαστεί και η συνδρομή των ΠΑΕ και των συνδέσμων φιλάθλων.

Παράλληλα κι αφού αναφέρθηκε στις 17 συλλήψεις που έγιναν για τα επεισόδια, τόνισε πως θα υπάρξει και συνέχεια καθώς από το υλικό των καμερών θα εντοπιστούν και άλλοι παραβάτες και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Ελληνοτουρκικά

Ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε και τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως δεν συνάδουν ούτε με τους κανόνες της καλής γειτονίας, ούτε με αυτούς του Διεθνούς Δικαίου.

Πρόσθεσε πως τους τελευταίους μήνες συνεχίζονται οι μεταναστευτικές πιέσεις στον Έβρο και διαβεβαίωσε ότι η ΕΛ.ΑΣ και ο στρατός της χώρας δεν θα επιτρέψουν σε κανένα να εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε καφετέρια

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Μηχάνημα έργου έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Νεκρός ο χειριστής του (εικόνες)