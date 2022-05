Πολιτική

Δένδιας σε Οσμάνι: Θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας

Η Ελλάδα παραμένει ψύχραιμη απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα Σκόπια.

«Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον πειρασμό να απαντάμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε μία θέση πολύ βασική: το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας απαιτούν από όλους τον σεβασμό. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας της Συμμαχίας που ανήκουμε, του ΝΑΤΟ» σημείωσε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα επιθυμεί και εργάζεται πυρετωδώς για την εμπέδωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και πιστεύει ότι μοναδικός δρόμος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι η σαφής και πλήρης υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

«Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας διαρκώς» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Για την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής, με τη γνωστή αιρεσιμότητα (την τήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών).

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συζήτησε με τον κ.Οσμάνι για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και σημείωσε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της. Πρόσθεσε δε, ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας «ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, εξετάσθηκε ακόμη η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, του εμπορίου και της ενέργειας.

Ο κ. Δένδιας χαιρέτισε το γεγονός ότι οι οικονομίες των δύο χωρών συνδέονται όλο και πιο στενά και ότι το διμερές εμπόριο ανέκαμψε στα προ-πανδημίας επίπεδα.

Ανέφερε επίσης ότι οι ελληνικές επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία είναι σε περίοπτη θέση και η Ελλάδα είναι ο τρίτος ή τέταρτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής.

Υπογράμμισε τη σημασία διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων μεταξύ των δύο χωρών και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον μεγάλης ελληνικής επιχείρησης να επενδύσει άνω των 200 εκ. ευρώ στην κατασκευή ενός σημαντικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Σκόπια.

Από την μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ενίσχυση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως είπε, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν το ένα δισ. ευρώ.

Ο κ. Οσμάνι ανέφερε ότι στη συνάντηση εκφράσθηκε η ετοιμότητα για περαιτέρω προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μέσω συγκεκριμένων μορφών συνεργασίας και δεσμεύσεων, που παρέχει μια στενότερη σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών.

«Μια τέτοια συνεργασία αποτελεί πρότυπο για ολόκληρη την περιοχή, για το πώς θα πρέπει να είναι η συνεργασία και πώς θα επιλυθούν με επιτυχία ανοιχτά ζητήματα μεταξύ δύο γειτόνων. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς και για τον αντίκτυπο της συμφωνίας στη συνολική ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Δένδιας, κατά την επίσκεψή του αυτή στα Σκόπια, συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, με τον οποίο, όπως ανέφεραν ελληνικές διπλωματικές πηγές, είχε μία γόνιμη συνομιλία για τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδίως στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα. Στη συνάντηση εξετάσθηκε ακόμη η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Η σημερινή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στα Σκόπια, εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στα Δυτικά Βαλκάνια, πρώτο σταθμό της οποίας αποτέλεσαν προχθές τα Τίρανα, όπου είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την υπουργό Εξωτερικών, Όλτα Χάκα και τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, Αναστάσιο.

Η περιοδεία αυτή του Νίκου Δένδια σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη (πρώην Διαβαλκανική), στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου.

Concluding my visit to #Skopje, I attended a working dinner with DPM for European Affairs @Bojan_Maricikj & FM @Bujar_O. #NorthMacedonia’s #EU accession path & #WesternBalkans’ ???? perspective top the agenda. pic.twitter.com/vpcgKmHT45

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2022

