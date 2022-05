Κόσμος

Οκλαχόμα - Άμβλωση: Νέος νόμος την απαγορεύει από τη σύλληψη

Η πολιτεία-οχυρό των συντηρητικών στον αμερικανικό Νότο είναι πλέον αυτή με την αυστηρότερη νομοθεσία στις ΗΠΑ.



Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμας υπέγραψε χθες Τετάρτη τον νόμο που απαγορεύει την άμβλωση από τη σύλληψη, κάτι που σημαίνει ότι η πολιτεία-οχυρό των συντηρητικών στον αμερικανικό Νότο είναι πλέον αυτή με την αυστηρότερη νομοθεσία απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Είχα υποσχεθεί στους κατοίκους της Οκλαχόμας ότι ως κυβερνήτης, θα υπέγραφα κάθε νόμο υπέρ της ζωής που θα μου παρουσιαζόταν, και είμαι υπερήφανος που τήρησα αυτή την υπόσχεσή μου σήμερα», ανέφερε ο κυβερνήτης, ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Στιτ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Στην Οκλαχόμα, θα υπερασπιζόμαστε πάντα τη ζωή», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την ορολογία των αμερικανών πολέμιων των αμβλώσεων.

Με έμπνευση νόμο που υιοθετήθηκε στο Τέξας τον Σεπτέμβριο, το κείμενο που τέθηκε πλέον σε ισχύ στην πολιτεία ανοίγει τον δρόμο ώστε απλοί πολίτες να καταγγέλλουν στις αρχές ή να υποβάλλουν μήνυση εναντίον οποιασδήποτε υποπτεύονται ότι έκανε άμβλωση ή οποιουδήποτε προσώπου ενεπλάκη σε τέτοια επέμβαση.

Πάντως ο ορισμός της άμβλωσης, κατά το κείμενο, δεν περιλαμβάνει «τη χρήση, τη συνταγογράφηση, την προμήθεια ή την πώληση των χαπιών της επόμενης ημέρας, ή κάθε είδους αντισύλληψης».

Ο νόμος ψηφίστηκε την ώρα που το δικαίωμα στην άμβλωση στη χώρα απειλείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε ο ιστότοπος Politico, ετοιμάζεται να το αναιρέσει, 50 χρόνια μετά την ιστορική απόφασή του με την οποία έγιναν νόμιμες σε όλη τη χώρα οι επεμβάσεις αυτού του είδους.

Η οργάνωση Planned Parenthood, η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση, έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της πολιτείας της Οκλαχόμας. «Πρέπει να εμποδιστεί αυτή η απαγόρευση — όπως και όλες οι άλλες απαγορεύσεις που ψηφίστηκαν σε αυτή την πολιτεία τον περασμένο μήνα», εξήγησε η οργάνωση.

Την 3η Μαΐου, ο κυβερνήτης Στιτ ανακοίνωνε πως υπέγραψε νόμο που απαγόρευσε την άμβλωση μετά την έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης. «Θέλω η Οκλαχόμα να γίνει η πολιτεία που τάσσεται περισσότερο υπέρ της ζωής σε όλη τη χώρα», είπε τότε.

Η Οκλαχόμα υποδεχόταν εδώ και μήνες χιλιάδες Τεξανές που ήθελαν να κάνουν άμβλωση, μετά την έγκριση τον Σεπτέμβριο του 2021 νόμου ο οποίος απαγόρευσε κάθε επέμβαση διακοπής της κύησης από τη στιγμή που αρχίζει να ακούγεται ο χτύπος της καρδιάς του εμβρύου σε υπερηχογράφημα, με άλλα λόγια περίπου τέσσερις εβδομάδες μετά τη σύλληψη, όταν το πιθανότερο είναι πως η εγκυμονούσα αγνοεί ακόμη πως κυοφορεί.

Μολονότι η πλειοψηφία του πληθυσμού των ΗΠΑ το υποστηρίζει, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το δικαίωμα στην άμβλωση είναι κοινωνικό ζήτημα που διχάζει πάντα βαθιά τους Αμερικανούς από τον Ιανουάριο του 1973, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ.

Σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο πράγματι αναιρέσει την απόφαση αυτή, όπως φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει, οι αρχές σε 26 συντηρητικές πολιτείες, κυρίως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας (π.χ. Ουαϊόμινγκ, Τενεσί, Νότια Καρολίνα...) είναι έτοιμες απλούστατα να απαγορεύσουν πλήρως τη άμβλωση.

