“Άγριες Μέλισσες”: μια φυγή και... παράξενες συναντήσεις την Πέμπτη (εικόνες)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Ο Μπάμπης με την Κορίνα το σκάνε απ’ το Διαφάνι και τόσο στα σπίτια των Μεγαρίτη και Βαμβακά, όσο και στο χωριό, επικρατεί αναστάτωση.

Ο Λάμπρος με την Ασημίνα ζητάνε τη βοήθεια του Κουρτέση για να απελευθερωθεί ο Πέτρος.

Ο Ξανθός ακυρώνει τη συμφωνία με τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή χωρίς να τους αποκαλύψει πως τους ξεσκέπασε, αλλά τα δυο αδέλφια θα ζητήσουν επίμονα συνάντηση μαζί του.

Ο Ακύλας μαθαίνει για τη φυγή της κόρης του και η κατάσταση ξεφεύγει.

Ο Λάμπρος θα έχει μια παράξενη συνάντηση με τον Δούκα, ενώ ο Ξανθός ανοίγει τα χαρτιά του…

