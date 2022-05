Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπουλου: Έρχεται συνολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο το ταξίδι στις ΗΠΑ, οι επαφές στο Νταβός και οι κινήσεις της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας.



Για το ταξίδι του στις ΗΠΑ και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και τις επαφές που είχε στο Νταβός ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει την κοινωνία απροστάτευτη.

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη και στο εσωτερικό της χώρας που αντιμετωπίζουμε το μεγάλο κύμα ακρίβειας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην κα Σακελλαροπούλου. «Θα επαναλάβω και στο προσεχές έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα αλλά και πόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε βραχυπρόθεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε κοινωνία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις απροστάτευτους απέναντι στις ανατιμήσεις στην ενέργεια» εξηγώντας πως «Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε ένα συνολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι είχε: «πολλές επαφές το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ» όπου «Έθεσα όλο το πλαίσιο των διμερών σχέσεων και έκανα ιστορικές αναφορές στις σχέσεις που συνδέουν Ελλάδα και ΗΠΑ. Επίσης ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σημαντικό να μην έχουμε άλλες εστίες έντασης εντός του ΝΑΤΟ στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι τελευταίες μου επαφές στο εξωτερικό επιβεβαιώνουν τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της Ελλάδος» συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει: «Η χώρα μας λογίζεται ως ένας σοβαρός και άξιος εταίρος που έχει βρει το δρόμο του και το μέλλον μπροστά του διαγράφεται ευοίωνο».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως «σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας συνδέουν ίδιες δημοκρατικές αξίες και οι δεσμοί μας είναι δυνατοί, όχι μόνο σήμερα αλλά σε βάθος χρόνου, όπως τονίσατε στην ομιλία σας στο Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία έτυχε τόσο θερμής υποδοχής. Αποτελεί εθνική ανάγκη η φωνή της Ελλάδας να ακούγεται σταθερή και ισχυρή σε όσο το δυνατόν περισσότερα διεθνή fora και νομίζω ότι στον σημερινό κόσμο είναι αυτονόητη η σημασία του Αμερικανικού Κογκρέσου.



Η δημοκρατία μας σήμερα απειλείται. Η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, θέτει σε διακινδύνευση όχι μόνο το ευρωπαϊκό κεκτημένο ασφάλειας, αλλά και το μεταπολεμικό κεκτημένο ειρήνης, ευημερίας και προόδου, με τον κίνδυνο που υπάρχει, σε περίπτωση που επικρατήσει η Ρωσία, να επιστρέψουμε σε μια από τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας. Στην εποχή όπου η θέληση των ισχυρών κρατών επιβαλλόταν με τη βία στα μικρότερα.



Ζούμε σε εποχές που τίθεται σε διακινδύνευση ο τρόπος ζωής μας και αξίες και ιδανικά που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος δεδομένα. Η παρουσία λοιπόν μιας Ελλάδας ισχυρής, με διεθνείς συμμαχίες, με εξωστρέφεια, μιας Ελλάδας σίγουρης για τον εαυτό της, νομίζω ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις επισφαλείς συνθήκες στις οποίες ζούμε.



Σε μια πρόσφατη έκθεσή του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε για τριπλή κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κρίση στον εφοδιασμό με τρόφιμα του πλανήτη, κρίση στην ενέργεια και κρίση στις χρηματοοικονομικές αγορές όλου του κόσμου. Την αποκάλεσε «τέλεια καταιγίδα», γιατί θέτει σε κίνδυνο τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών.



Νομίζω λοιπόν ότι η ευθύνη για τη λήψη αυτών των μέτρων, για την αντιμετώπιση του κινδύνου για την επισιτιστική κρίση ή για την κρίση για την ενέργεια, δηλαδή και για τις τρεις αυτές κρίσεις και για ό,τι άλλο προκύψει, ανήκει όχι μόνο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση -άρα πολύ σωστά λέτε ότι κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα ώστε να προλάβουμε τους κινδύνους αυτούς. Και η λήψη κάθε μέτρου για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ιδίως αυτών που επιβαρύνουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και επιβεβλημένη. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι ενωμένοι και στη χώρα μας.».

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, τον αντιπρόεδρο του τοπικού Κοινοβουλίου, Κάρλ Φέλλερ, καθώς και τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας (CSU), Τόμας Κρόιτσερ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και ειδικότερα η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας με το κρατίδιο της Βαυαρίας στον οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, δεδομένων και των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την περιοχή της Βαυαρίας.

Παράλληλα, τέθηκε ο εν εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία και οι αλυσιδωτές συνέπειες που προκαλεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η ενεργειακή κρίση, η επισιτιστική απειλή και το κύμα ακρίβειας.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι σύνθετες προκλήσεις και οι ευρωπαϊκοί λαοί να βγουν ενωμένοι και από αυτήν την κρίση.

Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Σέντερ για την τουρκική προκλητικότητα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, στο πλαίσιο επίσκεψης Αντιπροσωπείας του Βαυαρικού Κοινοβουλίου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκαν τα σημαντικά περιθώρια προώθησης της διμερούς οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, ενώ ο Πρωθυπουργός τόνισε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και το σταθερό περιβάλλον που την καθιστά ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική ενεργειακή πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας προκειμένου να καταστεί κόμβος μεταφοράς ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή προς την ΕΕ.



Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Σέντερ για την τουρκική προκλητικότητα, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον στη διατήρηση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.



Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά στο μεταναστευτικό και στην ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και επίδειξης αλληλεγγύης προς τις χώρες της πρώτης γραμμής.

