Life

Σακίρα: δικάζεται για φοροδιαφυγή η τραγουδίστρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Κολομβιανής σταρ.

Ένα ισπανικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα και επικύρωσε μια πρωτύτερη δικαστική απόφαση, η οποία είχε εκτιμήσει πως υπήρχαν «επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» για να την παραπέμψει δίκη με την κατηγορία της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς η Σακίρα δεν κατέβαλε έως και 14,5 εκατομμύρια ευρώ φόρο για εισοδήματα που απέκτησε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2012 και 2014.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Σακίρα ζούσε τότε στην περιφέρεια της Καταλονίας (βόρεια Ισπανία), αν και εκπρόσωποι της Κολομβιανής ποπ σταρ ισχυρίζονται ότι μετακόμισε στην Ισπανία μόλις το 2015, και από τότε ανταποκρίνεται σε όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις.

Η νέα απόφαση αποτελεί επικύρωση προηγούμενης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021. Το δικαστήριο θα πρέπει τώρα να την παραπέμψει επίσημα σε δίκη και να ορίσει μια ημερομηνία για τη διεξαγωγή της.

Η νομική της ομάδα ανέφερε σε ανακοίνωσή της σήμερα ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την υπόθεσή της με βάσιμα νομικά επιχειρήματα.

«Επί φορολογικών θεμάτων η Σακίρα ήταν πάντα άμεμπτη σε όλες τις χώρες που έπρεπε να πληρώσει φόρους και εμπιστεύτηκε και ακολούθησε πιστά τις συστάσεις των καλύτερων ειδικών και συμβούλων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η 45χρονη τραγουδίστρια είναι παντρεμένη από το 2011 με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ και έχουν δύο παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Περσικός Κόλπος: Ανάληψη ευθύνης για την κατάληψη των ελληνικών πλοίων

Ο Μπιλ Γκέιτς έφτασε στην Αθήνα

Μπεκατώρου στη δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Και άλλη αθλήτρια έπεσε θύμα βιασμού