Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρέι Λιότα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έσβησε" στον ύπνο του και σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του 67χρονου ηθοποιού Ρει Λιοτα. Ο σταρ του "Goodfellas" άφησε στον ύπνο του την τελευταία του πνοή.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της ταινίας «Dangerous Waters».

Ο δημοφιλής ηθοποιός, αφήνει πίσω του μια κόρη, την Κάρσεν και την αρραβωνιαστικιά του Τζέισι Νίτλο, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο Ρέι Λιότα διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντατική», λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism.

Στην συνέχεια ο ηθοποιός ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζοναθαν Ντέμι με τίτλο «Άγριο Θηλυκό» (1986). Η ερμηνεία του, ωστόσο στο έργο του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Goodfellas» («Τα Καλά Παιδιά») του 1990, όπου ενσάρκωσε τον Χένρι Χιλ, ήταν αυτή που τον έφερε στο προσκήνιο της παγκόσμιας προσοχής.

Θεωρείτο ένας καλλιτέχνης με ευρεία γκάμα ρόλων, τόσο κωμικών, όσο και δραματικών. Το 2004 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο Μπρόντγουεϊ λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση «Match», ενώ παράλληλα, τιμήθηκε με απονομή του 70ου ετήσιου βραβείου Drama League.

Ακόμη, ήταν υποψήφιος για τη διάκριση Screen Actors, μετά την ερμηνεία του ως Φρανκ Σινάτρα στην τηλεταινία «The Rat Pack» (1998).

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Μπουζιάνης: Η κατάθεση και το ενδεχόμενο εκταφής της Τζωρτζίνας

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί διατηρείται η μάσκα στα σχολεία για τις εξετάσεις (βίντεο)

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί