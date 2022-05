Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Με χτύπησαν, για να με τρομοκρατήσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις απειλές που δέχθηκε μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 μίλησε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, ο άνθρωπος που κατονόμασε στις Αρχές ως υπόπτους τους δυο ψαράδες από την Ερέτρια που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάρα τον ξυλοδαρμό που λέει ότι υπέστη τον περασμένο Φλεβάρη για να μην μιλήσει στις Αρχές, εκείνος εξηγεί στις αποκλειστικές του δηλώσεις γιατί θα καταπέσει ο νέος ισχυρισμός της πλευράς των κατηγορουμένων για ύπαρξη άλλου σκάφους και ενός άλλου ψαρά στον τόπο του εγκλήματος!

«Με χτύπησαν για να με τρομοκρατήσουν, ‘πρόσεχε …, τι θα πεις εκεί που θα πας και πως θα το πεις’. Πέντε ήταν, οι τέσσερις κατέβηκαν. Κοπάναγαν και οι τέσσερις. Πάνε να καλύψουν τους δυο για να πάει ο ένας μέσα. Στα λέω αυτό το πράγμα, χωρίς φόβο και πάθος», ήταν τα λόγια του μάρτυρα.

O βασικός αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο Πεζονήσι της Ερέτριας σχεδόν 150 μέτρα μακριά από το σημείο που χάθηκε ο πρώην υπουργός. Ότι ήταν παρών την στιγμή που ο Σήφης Βαλυράκης έπεφτε χτυπημένος όπως λέει- στην θάλασσα, μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό με τους δυο ψαράδες που τον είχαν προσεγγίσει με το σκάφος τους.

Οι δυο κατηγορούμενοι από την άλλη, ισχυρίζονται ότι, εκείνη την ημέρα δεν είχαν βγει στην θάλασσα, το σκάφος τους βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Ερέτριας και δίνουν στοιχεία για ύπαρξη άλλου σκάφους παρόμοιο με το δικό τους στον τόπο του εγκλήματος

Ο μάρτυρας ωστόσο, επιμένει ότι, «δεν υπάρχει δεύτερο σκάφος. Ένα ήταν το σκάφος. Απλώς, πάνε να παρουσιάσουν ότι μοιάζει το σκάφος το δικό τους και πάνε να δώσουν τον άλλον για να την βγάλουν «καθαρή» οι δυο. Από όραση έχω καλή, βλέπω πολύ καλά. Δεν μπορούν να μου πουν οι άλλοι εμένα ότι ήταν ο την στιγμή που ήταν δυο μέσα στο σκάφος. Και το συγκεκριμένο σκάφος δεν λέμε ότι έμοιαζε, άλλο το έμοιαζε και άλλο τι ήτανε. Υπάρχει διαφορά» .

«Υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι το σκάφος δεν ήταν στο λιμάνι, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα των κατηγορουμένων στο λιμάνι», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης.

Ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας έχει καταθέσει δύο μηνύσεις, μία κατά των δραστών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση και μία κατά παντός υπευθύνου για τραμπουκισμούς και απειλές που δέχθηκε για να αλλάξει την κατάθεσή του. Πιέσεις καταγγέλλει και ο άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσιάζει η οικογένεια Βαλυράκη, ο άτυχος πολιτικός δέχτηκε 15 χτυπήματα από διαφορετικά όργανα σε κεφάλι, πρόσωπο και αυχένα, τα οποία δείχνουν όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του, ότι ο θάνατος του οφείλεται όχι σε δυστύχημα αλλά σε δολοφονία.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Πέθανε ο Ρέι Λιότα

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί