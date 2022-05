Κοινωνία

Μενίδι - Ληστεία: τραυμάτισαν με φαλτσέτα ιδιοκτητρια καταστήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό στο Μενίδι. Ποια η κατάσταση της γυναίκας.

Αιματηρή ληστεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στο Μενίδι.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άγνωστοι δράστες -συμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι- εισήλθαν σε κατάστημα στην οδό Φιλαδέλφειας στο Μενίδι και μαχαίρωσαν με φαλτσέτα την ιδιοκτήτρια, με σκοπό να τη ληστέψουν όταν εκείνη προέβαλε αντίσταση.

Η γυναίκα κινεζικής καταγωγής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το απόγευμα από άγνωστο δράστη στο μαγαζί που διατηρεί στην οδό Φιλαδέλφειας στο Μενίδι.

Οι αρχές εξετάζουν το κίνητρο της ληστείας, ενώ πραγματοποιείται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Σήφης Βαλυράκης – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Με χτύπησαν, για να με τρομοκρατήσουν

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί