Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Συνεχίζει το κρασέντο προκλητικότητας η Άγκυρα, πραγματοποιώντας και σήμερα δεκάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σε 40 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Συνολικά, πάνω από το Αιγαίο πέταξαν 12 τουρκικά μαχητικά F-16, 3 κατασκοπευτικά CN-235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV. Οι 9 παραβιάσεις έγιναν από τα F-16, 17 από τα CN-235 και 14 από το UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης σε 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

