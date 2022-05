Κόσμος

Καναδάς: αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο έξω από σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ένοπλος νεαρός βάδιζε, κρατώντας τουφέκι, κοντά σε σχολεία.

Μέλη της αστυνομίας του Τορόντο πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό που βάδιζε σε δρόμο με τουφέκι στα χερια σε συνοικία όπου βρίσκονται αρκετά σχολεία το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας πανικό και ωθώντας πέντε σχολικά ιδρύματα να τεθούν προληπτικά σε lockdowns, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στη μεγαλούπολη αυτή του Καναδά.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τορόντο, τον Τζέιμς Ρέιμερ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό διότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε ο νεαρός, εξηγώντας πως ακόμη διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Νωρίτερα, μέσω Twitter, η αστυνομία του Τορόντο ανέφερε πως αστυνομικοί πυροβόλησαν και ότι ο ύποπτος, έφηβος ως εικοσάρης, τραυματίστηκε.

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός απέχει 130 μέτρα από δημόσιο σχολείο, που βγήκε τελευταίο από τον αποκλεισμό που αποφασίστηκε να επιβληθεί σε πέντε σχολικά ιδρύματα για περίπου δύο ώρες, ενημέρωσε η διεύθυνση εκπαίδευσης της πόλης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε δύο ημέρες μετά τη σφαγή 19 παιδιών και δύο μελών του διδακτικού προσωπικού από βαριά οπλισμένο έφηβο σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην αμερικανική πολιτεία Τέξας.

«Ενισχύουμε την παρουσία μας στον τομέα προσωρινά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ρέιμερ.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στον Καναδά είναι 0,5 ανά 100.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ΗΠΑ, που βρίσκεται στις 4,12, σύμφωνα με ανάλυση του 2021 από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 168 σημεία

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό