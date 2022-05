Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη μέσω Messenger: Τις έκλεψαν “πουλώντας” τους έρωτα

Θύματα απάτης έπεσαν δύο γυναίκες, όταν οι επιτήδειοι τους «πούλησαν» έρωτα.

Τέσσερις υποθέσεις απάτης εκ των οποίων οι δύο αφορούν σε περιουσιακή βλάβη γυναικών που πείσθηκαν από αετονύχηδες που τους «πούλησαν έρωτα» και ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα και χρειάζονταν την οικονομική τους βοήθεια, θα απασχολήσουν την συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 27η Μαΐου 2022.

Στην πρώτη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας Γάλλος ο οποίος κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι, στη Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 έως την 24η Οκτωβρίου 2018, αφού ξεκίνησε να συνομιλεί με μια Ελληνίδσ κάτοικο της Ρόδου, μέσω της εφαρμογής Messenger του Facebook, παρέστησε εν γνώσει του σ’ αυτήν ψευδώς ότι βρέθηκε στο Μάλι για επαγγελματικούς λόγους, ότι είναι χήρος με ένα τέκνο, ότι συνελήφθη από τις αρχές του Μάλι, ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ότι είναι μεγάλη ανάγκη να του καταθέσει τμηματικά το συνολικό χρηματικό ποσό των 6.133,75 ευρώ , ενώ όλα τα ανωτέρω ήταν ψευδή, πείθοντας την να του καταθέσει τμηματικά το εν λόγω συνολικό χρηματικό ποσό μέσω των εταιρειών WESTERN UΝΙΟΝ και MONEYGRAM.

, ενώ όλα τα ανωτέρω ήταν ψευδή, πείθοντας την να του καταθέσει τμηματικά το εν λόγω συνολικό χρηματικό ποσό μέσω των εταιρειών WESTERN UΝΙΟΝ και MONEYGRAM. Στην δεύτερη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας Τούρκος, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου 2019 έως 9 Μαΐου 2019, αφού απέκτησε επικοινωνία με μια Ελληνίδα κάτοικο της Ρόδου, μέσω της ίδιας ως άνω διαδικτυακής εφαρμογής, παριστάνοντάς της ψευδώς ότι ήταν γιατρός με καταγωγή από το Αφγανιστάν και υφαρπάζοντάς της τεχνηέντως τα προσωπικά στοιχεία, έπεισε αυτήν ότι προϋπόθεση για να έρθει εκείνος στην Ελλάδα για να τη συναντήσει ήταν να πληρώσει εκείνη και να παραλάβει ταχυδρομικό δέμα αγνώστου περιεχομένου που θα της έστελνε.

Με διάφορα τεχνάσματα επικαλούμενος δυσκολίες αποστολής του δέματος από την εταιρεία ταχυμεταφορών την έπεισε να του καταβάλει μέσω 8 τραπεζικών εμβασμάτων το ποσό των 20.500 ευρώ.

Στην τρίτη υπόθεση κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία είναι 3 Έλληνες, κάτοικοι Αιγάλεω και Πειραιώς και ένας αλλοδαπός κάτοικος Γαλατσίου.

Τους αποδίδεται ότι την 23η Αυγούστου 2019 παρέστησαν ψευδώς σε μια κάτοικο της Ρόδου, αρχικά μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας που ανήρτησαν στην ηλεκτρονική σελίδα «tsigkounis.com.gr» με διαχειριστή τον δεύτερο κατηγορούμενο και εν συνεχεία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε 2 αριθμούς συνδέσεων που συνόδευαν την αγγελία, των τρίτου και τέταρτης των κατηγορουμένων, αντίστοιχα ότι διαθέτουν και προτίθενται να προβούν στην πώληση μίας συσκευής κινητής τηλεφωνίας μάρκας SAMSUNG S10+, έναντι του χρηματικού ποσού των 600€, πείθοντάς την, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να καταβάλει το ανωτέρω ποσό την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό με δικαιούχο τον πρώτο κατηγορούμενο.

Στην τέταρτη υπόθεση κατηγορούμενος για απάτη (τριγωνική) κατ’ εξακολούθηση κατηγορούμενος είναι ένας Έλληνας, κάτοικος του Αρχαγγέλου.

Κατηγορείται ειδικότερα για το ό,τι στο χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου 2019 έως 8 Ιουλίου 2019, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του υπαλλήλου της εγκαλούσας εταιρείας και παρότι τελούσε σε καθεστώς αναρρωτικής άδειας, μετέβη στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης με την ανωτέρω ΑΕ εταιρείας κι αφού δήλωσε ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Ο.Ε ότι ενεργούσε τάχα στο όνομα και για λογαριασμό της εγκαλούσας, παρήγγειλε και παρέλαβε ο ίδιος εμπορεύματα συνολικής αξίας 8.700 ευρώ χρεώνοντας το τίμημα για την αγορά τους στην εγκαλούσα ΟΕ, η οποία ουδέποτε είχε προβεί στις σχετικές παραγγελίες, ούτε είχε εγκρίνει τις εν λόγω αγορές εμπορευμάτων και φυσικά ουδέποτε παρέλαβε τα αντίστοιχα εμπορεύματα, τα οποία ο κατηγορούμενος ενσωμάτωσε στην περιουσία του εν αγνοία της.

Πηγή:dimokratiki.gr

