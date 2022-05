Οικονομία

Καραμανλής: σχέδιο για οδικά έργα, νέα λεωφορεία και γραμμές Μετρό (βίντεο)

Το σχέδιο αντιμετώπισης του μποτιλιαρίσματος στην πρωτεύουσα, η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και το Μετρό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ποια παράπονα πολιτών χαρακτήρισε δίκαια.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή ο Κώστας Καραμανλής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε σε μερικά από τα κρίσιμα θέματα του χαρτοφυλακίου του, κυρίως εκείνα που αφορούν τον τομέα των μεταφορών και δη των αστικών συγκοινωνιών.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας, ο κ. Καραμανλής είπε πως «κάναμε μητροπολιτικό φορέα, ώστε να καθίσουμε μαζί όλοι οι έχοντες αρμοδιότητα, για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις απαιτούνται για την επίλυση του κυκλοφοριακού. Πρέπει να δίνουμε άμεσα λύσεις, δεν μπορεί να περιμένουμε για το κυκλοφοριακό για να βρούμε διέξοδο, όπως πήγα στο Μετρό και κάνουμε επέκταση μετά από 28 χρόνια και μάλιστα 13 χιλιόμετρα, όταν στην Γαλλία η επέκταση γίνεται κάθε 5 χρόνια και για δίκτυο 200 χιλιομέτρων».

Μάλιστα, για το αλαλούμ που συχνά υπάρχει μεταξύ υπηρεσιών και φορέων, κυρίως σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, «ακόμη και εγώ, σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρω σε ποιόν φορέα ανήκει ο δρόμος, εάν δεν είναι του Υπ. Μεταφορών».

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο σχέδιο με τις 4+4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολίτων, τονίζοντας πως «λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για υπερβολές και φαραωνικά έργα. Έχουμε πάει με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο στην ΕΕ και έχουμε παρουσιάσει μια γκάμα έργων, ορισμένα εκ των οποίων τα έχουμε ήδη δημοπρατήσει».

Αναφορικά με τα αστικά λεωφορεία, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής είπε πως «το 2019 είχαμε 850 λεωφορεία και σήμερα έχουμε 1.350 λεωφορεία, όσα είχαμε και στους ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε κάνει διαγωνισμό και για 770 λεωφορεία από λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και το 2023 θα φτάσουν τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Έχουμε δημοπρατήσει ως υπουργείο έργα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να σταματήσουν τα έργα αυτά. Στο μετρό στην γραμμή 4 θα δουλέψουν 4.000 άνθρωποι, στην εθνική οδό Πάτρα – Πύργος δουλεύουν 2.500 άνθρωποι», είπε ο κ. Καραμανλής, τονίζοντας την επίδραση που έχει αυτό στις περιφερειακές επιχειρήσεις που δίνουν ανάσες και στις τοπικές οικονομίες και στην οικονομία της χώρας.

Σχετικά με τα παράπονα πολιτών για την καθαριότητα στα μέσα αστικής μεταφοράς και για την συχνότητα των δρομολογίων, ο κ. Καραμανλής είπε πως «έχουν απόλυτο δίκιο οι πολίτες πως πολλές φορές δεν παρέχουμε υπηρεσίες όπως αυτές πρέπει να είναι, αλλά έχουν γίνει βήματα. Χωρίς να προσβάλλουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των συγκοινωνιών, έχουμε κάνει συνέργειες με ιδιώτες για να βελτιωθούν όλα αυτά».

Για τον ΟΑΣΘ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε πως «παραλίγο να κλείσει, γιατί είχαμε 230 λεωφορεία το 2019. Τα έχουμε σχεδόν διπλασιάσει. Ακόμη και οι πιο κακόπιστοι έχουν δεχθεί πως έχει αλλάξει σημαντικά η κατάσταση»

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης ανέφερε πως «η εκτίμηση και η δέσμευση που έχουμε δώσει ως Κυβέρνηση είναι το Μετρό να λειτουργήσει στο τέλος του 2023. Κάποιοι μας έτρεξαν σε νομικές διαδικασίες και μας πήγαν 6-8 μήνες πίσω, αρχικά ήταν να δοθεί το έργο τον Απρίλιο του 2023. Τις επόμενες ημέρες θα αποδοθούν στους πολίτες και άλλες πλατείες που είχαν κλείσει λόγω έργων και αυτό είναι δείγμα πως το έργο είναι στην τελική του φάση».

Ακόμη, σε ότι αφορά την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, ο κ. Καραμανλής είπε πως έχουν δημοπρατηθεί σιδηροδρομικά έργα ύψους πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σχετικά με το νέο τρένο, που κάνει την διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε χρόνο κάτω από 4 ώρες, είπε πως «αυτό είναι το πρώτο βήμα, ώστε όταν τελειώσουν όλες οι διαδικασίες και αφού τα έχουμε πληρώσει όλα τριπλά και παραπάνω, να γίνει όλη η διαδρομή με ηλεκτροκίνηση και να γίνεται το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες και επομένως το τρένο να είναι ανταγωνιστικό του αυτοκινήτου».

Ο κ. Καραμανλής είπε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι, καθώς έχουν ήδη δοθεί 3 σταθμοί του Μετρό, «θα συνδεθεί ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλο», μέσα σε 45 λεπτά», λέγοντας στην κατακλείδα του πως «όλα είναι κινήσεις ενός σχεδίου για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

