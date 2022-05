Οικονομία

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα

Η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που η ανεργία συρρικνώνεται.

Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και παρά τις αναμενόμενες απώλειες που υφίσταται- όπως εξάλλου και ολόκληρη η Ευρώπη- λόγω της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας στο υπουργικό συμβούλιο την πορεία της οικονομίας με τίτλο «Ελληνική Οικονομία. Μεγάλες αντοχές- Ισχυρή δυναμική».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε 3,5% (στην ευρωζώνη 1,9%), η ανεργία συνεχίζει να συρρικνώνεται και η χώρα εμφανίζεται πρωταθλήτρια στην Ευρώπη για την τριετία 2021- 2023 στις επενδύσεις (με διψήφια μάλιστα άνοδο των επενδύσεων για το 2021 και το 2022) και στις εξαγωγές. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος υποχωρεί σημαντικά και αποκαθίσταται σταδιακά η δημοσιονομική ισορροπία.

Με βάση την παρουσίαση, οι βασικοί λόγοι των μεγάλων αντοχών και της ισχυρής δυναμικής της οικονομίας είναι:

Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Οι μειώσεις φόρων / ασφαλιστικών εισφορών και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων.

Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η διορατική εκδοτική στρατηγική.

Η εκταμίευση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική.

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν ως εξής:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% την περίοδο 2018- 2022.

Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%.

Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 29% στο 22%.

Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα (10%).

Μονιμοποίηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά (Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος και Χίος), όσο θα υπάρχουν δομές αιτούντων άσυλο σε αυτά.

Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές κ.ά., έως τέλος 2022.

Παράλληλα, θεσπίστηκαν τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα:

Μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.

Θέσπιση έκπτωσης φόρου για δαπάνες που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη.

Διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Θέσπιση φορολογικών κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών (έκπτωση φόρου εισοδήματος ύψους 30% για 9 χρόνια στη νέα εταιρική σχέση, που ανέρχεται στο 50% για τους αγρότες).

Θέσπιση κινήτρων για ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στις νέες προκλήσεις εφεξής, που οδηγούν και σε μεγάλες αναθεωρήσεις επί τα χείρω του πληθωρισμού.

Ωστόσο, έκανε λόγο και για 5 [+1] «γραμμές άμυνας» για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

1η Γραμμή: Τα 43 δισ. ευρώ μέτρα στήριξης της προηγούμενης περιόδου, που ενίσχυσαν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και μείωσαν την ανεργία.

2η Γραμμή: Οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

3η Γραμμή: Οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στους πιο ευάλωτους, ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως πρόσφατα.

4η Γραμμή: Οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ έως σήμερα.

5η Γραμμή: Η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 9,7% (11,8% εάν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων).

Και η 6η «γραμμή άμυνας:

Σημαντική ενίσχυση και γενναία διεύρυνση των επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις (900 εκατ. ευρώ).

Αναδρομική επιδότηση του 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές για λογαριασμούς που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο 2021 έως τον Μάιο 2022, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ (280 εκατ. ευρώ).

Συνέχιση της επιδότησης της τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης στην πηγή, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (45 εκατ. ευρώ).

Ενίσχυση του μηχανισμού εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος οριζόντια από τον Ιούλιο 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως και ένα έτος, ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής σε συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των προηγουμένων μηνών και ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με τα προ κρίσεως (2 δισ. ευρώ).

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την παρουσίαση: Η ελληνική οικονομία διαθέτει ισχυρές αντοχές και επιδεικνύει σταθερή δυναμική. Η νέα κρίση δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Η κρίση πλήττει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των πολιτών, γι' αυτό και η στήριξη της πολιτείας είναι γενναία, υψηλότερη μάλιστα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας «θολώνουν», αλλά παραμένουν ευοίωνες.

