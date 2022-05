Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη - Μάρτυρας: Μου είχε πει ότι είχε σχέση με ανήλικους

Κατάθεση "φωτιά" για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Τι αποκάλυψε μάρτυρας στο δικαστήριο.

Την πορεία της σχέσης της με τον Δημήτρη Λιγνάδη και όσα αντιλήφθηκε για τον κατηγορούμενο όσο είχε επαφή μαζί του, κατέθεσε στο δικαστήριο μάρτυρας η οποία είχε καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές λίγες ώρες πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον καλλιτέχνη.

Η γυναίκα περιέγραψε όσα έγιναν από την γνωριμία της, το 2000, με τον κατηγορούμενο για βιασμούς ανηλίκων αγοριών, έως το 2016 οπότε διακόπηκε η σχέση τους, που από το 2004 είχε λάβει ερωτικό χαρακτήρα.

Όπως είπε η μάρτυρας, είχε δει τον κατηγορούμενο με ανήλικα αγόρια και νεαρούς, ενώ ο ίδιος της είχε παραδεχθεί ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους. Τόνισε ωστόσο, πως ποτέ δεν τον έχει δει με τους τέσσερις καταγγέλλοντες και πως δεν τους γνωρίζει.

Στην κατάθεση της η μάρτυρας είπε πως από το 2004 και μετά η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική, πλην όμως με διακυμάνσεις, διαστήματα χωρισμών και εντάσεις. Το καλοκαίρι του 2004, όπως ανέφερε, βρέθηκαν στην Πάρο για διακοπές κι εκεί τον είδε με ένα ανήλικο αγόρι, λόγος για τον οποίο υπήρξε μεταξύ τους διένεξη.

«Πιεζόμουν από τη συμπεριφορά του, ήταν χειριστικός. Το 2008 αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα, γιατί πιεζόμουν. Είχα εγκλωβιστεί σε αυτήν την κατάσταση» ανέφερε η μάρτυρας η οποία συμπλήρωσε πως εξαιτίας θέματος υγείας επέστρεψε στην Αθήνα το 2013, οπότε ήρθε ξανά σε επαφή με τον κατηγορούμενο που «μου είπε να χωρίσω από τον σύντροφό μου. Μετά σταματήσαμε να μιλάμε μέχρι το 2016. Μου ξαναζήτησε επαφή, όμως του είπα ότι ακούγονται άσχημα πράγματα για σένα ότι συναναστρέφεσαι με νεαρά αγόρια».

-Πρόεδρος: Πώς τα ξέρατε;

Μάρτυρας: Είχαν πέσει στην αντίληψή μου ότι οι σχέσεις με νεαρούς δεν ήταν δασκάλου-μαθητή και το 2016 ακούγοντας και διάφορες φήμες.

Πρόεδρος: Τις πιστέψατε;

Μάρτυρας: Ναι, μου τις επιβεβαίωσε και τότε του είπα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στην Πάρο τον είχα δει με ένα αγόρι. Μου είχε κάνει εντύπωση η μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήταν 16 το παιδί, αλλά ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μου το κρύψει. Το ίδιο αγόρι το 2005 ήταν στο σπίτι του κατηγορούμενου. Μου έλεγε (ο Λιγνάδης) ότι τον ερωτεύονταν συνέχεια αγόρια και κορίτσια…το 2016 στο τηλέφωνο που τον ρώτησα μου είπε ότι όντως ισχύουν και «ποιο είναι το πρόβλημά μου».

Στην κατάθεση της η γυναίκα ισχυρίστηκε πως δύο φορές είχε δεχθεί σωματική βία από τον Λιγνάδη και πως είχε μιλήσει το 2017 σε αξιωματικό της αστυνομίας για τις συμπεριφορές του κατηγορούμενου, αλλά και για τα ανήλικα αγόρια. «Αναφέρθηκα στο όνομα του. Μου είπε (το στέλεχος της Αστυνομίας) ότι δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα σε ό,τι με αφορά και ότι δεν υπάρχει μήνυση σε βάρος του κατηγορούμενου για τα υπόλοιπα». Αναφέρθηκε επίσης και σε συγκεκριμένο περιστατικό με ανήλικο που βρισκόταν στο σπίτι του καλλιτέχνη ενόσω ήταν και η ίδια εκεί.

Στο δικαστήριο, νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η εξέταση του φίλου του τέταρτου καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει καταθέσει ότι ήταν παρών στον βιασμό του μηνυτή. Η υπεράσπιση του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου υπέβαλε σωρεία ερωτήσεων στον μάρτυρα, αμφισβητώντας όσα ισχυρίζεται σχετικά με το καταγγελλόμενο γεγονός.

Πριν την ολοκλήρωση της κατάθεσης του μάρτυρα, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Γιάννης Βλάχος, που πλέον εκπροσωπεί μόνο τον πρώτο καταγγέλλοντα, ανέγνωσε στο δικαστήριο γραπτή δήλωση του εντολέα του με την οποία διαμαρτύρεται για τον τρόπο εξέτασής του από το δικαστήριο και κυρίως από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου, αναφερόμενος σε προσωπικές επιθέσεις, προσβλητική συμπεριφορά και εξευτελιστική μεταχείριση.

Η ανάγνωση της επιστολής πυροδότησε το κλίμα στην δικαστική αίθουσα με την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη να προχωρά σε προσωπική μήνυση κατά του πρώτου καταγγέλλοντα για συκοφαντική δυσφήμιση, λέγοντας ότι και ο κατηγορούμενος θα μηνύσει τον συγκεκριμένο μάρτυρα.

-Πρόεδρος: Εγχειρίσατε στο δικαστήριο μία δήλωση που όμως δεν καταχωρείται στα πρακτικά εφόσον δεν συνοδεύεται από κάποιο αίτημα. Κάνετε κάποιο αίτημα;

Γιάννης Βλάχος: Επιφυλάσσομαι.

Πρόεδρος: Εδώ δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν είναι προς καταχώρηση. Θα παραμείνει εκτός δικογραφίας

Γιάννης Βλάχος: Επιφυλάσσομαι σε επόμενη δικάσιμο.

Η δίκη συνεχίζεται.

