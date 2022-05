Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τσαβούσογλου: Και η Ελλάδα καθυστέρησε την ένταξη της Μακεδονίας

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για να δικαιολογήσει τη στάση της χώρας τους έναντι της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Και η Ελλάδα καθυστέρησε την ένταξη της ‘Μακεδονίας’ στο ΝΑΤΟ", δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για να δικαιολογήσει τη στάση της χώρας τους έναντι της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Σε συνέντευξή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Πολωνίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «Πόσα χρόνια κράτησε η ένταξη της Μακεδονίας; 11 χρόνια. Γιατί χρειάστηκαν 11 χρόνια; Γιατί η Ελλάδα ζήτησε από τη Μακεδονία να αλλάξει το όνομά της. Έγινε Βόρεια Μακεδονία. Μετά από αυτό μπόρεσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και χρειάστηκαν 11 χρόνια. Επομένως, δεν θέλουμε από μια χώρα, καμία χώρα, να αλλάξει το όνομά της.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ΕΕ, ειδικά από τη Βόρεια Μακεδονία, από τους Μακεδόνες, προκειμένου να πάρουν ημερομηνία διαπραγμάτευσης και όχι ένταξης, δεν είναι αποδεκτές. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες.

Ανάμεσά τους υπάρχουν φιλικές και γειτονικές χώρες, αλλά εμείς δεν θέλουμε από μια χώρα να αλλάξει το όνομά της, ούτε λέμε σε μια χώρα ‘εσείς, στην πραγματικότητα είστε Τούρκοι, οπότε αποδεχθείτε ότι είστε Τούρκοι’. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην ΕΕ».

