Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: στο σπίτι της οικογένειας οι δικηγόροι των συγγενών της σπιτονοικοκυράς

Στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη στην οδό Μπιζανίου μπήκαν οι δικηγόροι της εκλιπούσας σπιτονοικοκυράς, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί από τους συγγενείς της Ευγενίας Κούτρα.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως εφόσον υπάρχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι τους οποίους εκπροσωπούν, πήγαν με κλειδαρά και άνοιξαν την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκαν στον πρώτο όροφο όπου βρήκαν παραβιασμένη την πόρτα, δεν συνέχισαν προς τον 2ο όροφο και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συγγενείς της Ευγενίας Κούτρα, Κωνσταντίνος Λέων και Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, ζητώντας τα κλειδιά ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού και να καταγράψουν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εντός της οικίας.

