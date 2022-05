Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Μπιλ Γκέιτς έφτασε στην Αθήνα

Ποιο θα είναι το πρόγραμμα του ιδρυτή της Microsoft

Στην Αθήνα βρίσκεται ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Ο Αμερικανός μεγιστάνας κατέλυσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στην Αθήνα από τη Μαδρίτη με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο Μπιλ Γκέιτς θα επισκεφθεί και μερικά από τα ελληνικά νησιά.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη επένδυση της Microsoft, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ. Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν τρία κέντρα δεδομένων στα Σπάτα, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο της Αττικής.

Στην Ισπανία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

