“Super Mammy” – Μάρκος Σεφερλής: Νέο απολαυστικό επεισόδιο την Κυριακή (εικόνες)

Όλα όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1:

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 8ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

«Οικογενειακές... Υστερίες»

Η Χαρίκλεια θέλει να οργανώσει μια λαμπρή αποχαιρετιστήρια τελετή για τον Στηβ, ο οποίος επιστρέφει στην Αφρική με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα». Η Ζέτα θέλει να κάνει μια εργασία για το Πανεπιστήμιο με θέμα τις «Οικογενειακές Συνεδρίες», όμως τα σχέδια της Χαρίκλειας θα κάνουν μητέρα και κόρη να έρθουν σε σφοδρή αντιπαράθεση. Εν τω μεταξύ, ο Τζίμης παρασύρει τον Θάνο για ακόμη μια φορά στην παρανομία, επιχειρώντας να διαρρήξουν ένα ακίνητο, του οποίου οι ιδιοκτήτες λείπουν σε περιοδεία με το τσίρκο τους. Έχουν, όμως, αφήσει για φύλακα ένα λιοντάρι, που επιτίθεται στον Θάνο και τον Τζίμη, οι οποίοι είναι ντυμένοι ζέβρα και λιοντάρι, αντίστοιχα. Παράλληλα, μετά από μία αποκάλυψη που κάνει η Μαρία για τον Πωλ, η Ζέτα θα αναστατωθεί πολύ και θα πάρει μεγάλες αποφάσεις…

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

